Сборная Англии поиграла в салки курицей перед матчем с Хорватией

Любят они прикалываться подобным образом. Видимо, Саутгейта идея, мне так почему-то кажется.
Я-то думал, они за настоящей курицей бегали) В Россию же приехали, всё должно быть хардкорно.
Сборная Англии сегодня провела тренировку на стадионе «Спартак» в Зеленогорске в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2018 с Хорватией.
Английские футболисты сыграли в салки, бросая друг другу резиновую курицу.
Встреча Хорватия – Англия состоится завтра, 11 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 21:00 по московскому времени.
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— England (@England) 10 июля 2018 г.