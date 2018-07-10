Сборная Англии поиграла в салки курицей перед матчем с Хорватией

Сборная Англии сегодня провела тренировку на стадионе «Спартак» в Зеленогорске в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

Английские футболисты сыграли в салки, бросая друг другу резиновую курицу.

Встреча Хорватия – Англия состоится завтра, 11 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 21:00 по московскому времени.