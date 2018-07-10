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    Сборная Англии поиграла в салки курицей перед матчем с Хорватией

    Сборная Англии сегодня провела тренировку на стадионе «Спартак» в Зеленогорске в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

    Английские футболисты сыграли в салки, бросая друг другу резиновую курицу.

    Встреча Хорватия – Англия состоится завтра, 11 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    10.07.2018 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 июля 2018, 19:06

      Любят они прикалываться подобным образом. Видимо, Саутгейта идея, мне так почему-то кажется.
      Я-то думал, они за настоящей курицей бегали) В Россию же приехали, всё должно быть хардкорно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июля 2018, 16:27

      Животные

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Леший88 > Kulimen 10 июля 2018, 17:33

      Был уже один такой с мерзкими усиками в истории... Который некоторые народы не считал людьми. Оказывается, здесь есть его верные последователи...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 июля 2018, 16:09

      С курицей будете играть когда выйдете на французов!
      God save the Queen!

      1
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