Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Урал» будет играть в РФПЛ на «Екатеринбург Арене»

    «Урал» будет проводить матчи российской Премьер-лиги на стадионе «Екатеринбург Арена». Клуб возьмет стадион в аренду.

    «Сейчас ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжиниринг», потом компания передаст его области, тогда будут разбираться.

    Матчи мы будем проводить на стадионе, со «Спорт-Инжиниринг», наверное, будем заключать какой-то арендный договор», – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

    На «Екатеринбург Арене» прошли четыре матча чемпионата мира-2018.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 10 июля 2018, 22:08

      Это ребята смех, строить стадики за лярды и не давать местной команде там играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:51

      Так и должно быть. Для кого же строили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 июля 2018, 13:25

      дождались! ура!)
      теперь и игру под стать надо показывать!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 июля 2018, 11:33

      ну а для чего строили стадион чтобы он простаивал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2018, 11:28

      логично, ведь после ЧМ он должен выполнять свое предназначение, вот только как потянут сумму за его содержание.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 11:15

      Это выглядит логично.только не пойму,причем здесь аренда,нельзя просто отдать стадион команде в безвозмездное пользование и открыть например детскую футбольную академию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июля 2018, 10:59

      Ну я бы удивился если бы он там не играл)) но вот эта схема со всякими инжинирингами и арендами какая то странная..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram 10 июля 2018, 10:48

      Жесть! это если каждый стадион будут так..."арендовать"...то все клубы провинции поразоряются. А спорт инжиниринг обогатится - а с ним и чинуши пообогащаются...да...печально всё это

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 10 июля 2018, 10:36

      В ****** 300 миллионов в год обслуга стадиона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 10:26

      Теперь будет головная боль по содержанию и эксплуатации этих стадионов. В Самаре посчитали что 500 млн рублей в год это будет обходиться им.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11