«Урал» будет играть в РФПЛ на «Екатеринбург Арене»

Это ребята смех, строить стадики за лярды и не давать местной команде там играть.
«Урал» будет проводить матчи российской Премьер-лиги на стадионе «Екатеринбург Арена». Клуб возьмет стадион в аренду.
«Сейчас ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжиниринг», потом компания передаст его области, тогда будут разбираться.
Матчи мы будем проводить на стадионе, со «Спорт-Инжиниринг», наверное, будем заключать какой-то арендный договор», – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.
На «Екатеринбург Арене» прошли четыре матча чемпионата мира-2018.