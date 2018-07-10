«Урал» будет играть в РФПЛ на «Екатеринбург Арене»

«Урал» будет проводить матчи российской Премьер-лиги на стадионе «Екатеринбург Арена». Клуб возьмет стадион в аренду.

«Сейчас ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжиниринг», потом компания передаст его области, тогда будут разбираться.

Матчи мы будем проводить на стадионе, со «Спорт-Инжиниринг», наверное, будем заключать какой-то арендный договор», – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

На «Екатеринбург Арене» прошли четыре матча чемпионата мира-2018.