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    Де Брюйне: «Класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют Бельгии бороться за самые высокие места»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне рассказал о преимуществах своей команды перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2018 с Францией.

    «Мы знаем, что наши болельщики ждут от нас многого. У нас в команде уникальная атмосфера, а класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют бороться за самые высокие места.

    Мы не хотим говорить о борьбе за победу на чемпионате мира, стараемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории. Но мы однозначно настроены побеждать в каждой игре и добиваться максимально возможного результата», – заявил футболист.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    10.07.2018 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 10 июля 2018, 11:58

      Буду болеть за Бельгию, должны ребята наконец то выстрелить ))

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 10 июля 2018, 10:28

      Бельгия достойна!!! Хорошо смотрятся ребята!!! Успехов!!!

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