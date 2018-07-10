Де Брюйне: «Класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют Бельгии бороться за самые высокие места»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне рассказал о преимуществах своей команды перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2018 с Францией.

«Мы знаем, что наши болельщики ждут от нас многого. У нас в команде уникальная атмосфера, а класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют бороться за самые высокие места.

Мы не хотим говорить о борьбе за победу на чемпионате мира, стараемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории. Но мы однозначно настроены побеждать в каждой игре и добиваться максимально возможного результата», – заявил футболист.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.