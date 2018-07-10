Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар: «Реал» остается для меня мечтой»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар мечтает перейти в «Реал» вне зависимости от имени главного тренера мадридского клуба.

    «Мне нравится в «Челси», и никто пока не делал мне предложений из Испании. «Реал» остается для меня мечтой.

    Становится ли эта мечта меньше без Зидана? Это особенный человек, это правда. Но «Реал» всегда будет мечтой. С Зиданом или без него, футболка «Реала» остается особенной», – сказал Азар.

    Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 110 миллионов евро.

    Источник: beIN SPORTS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2018 08:06
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 июля 2018, 19:57

      и Чтобы мечта была жива- ей нужно оставаться мечтой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:09

      А разве выигрыш ЧМ ,не мечта любого футболиста.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 июля 2018, 18:35

      В реале основной бомбардир манатки собирает,Азару надо по терпеть.Иско,Асенсио они могут покинут клуб,если будут хорошие предложение из АПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 10 июля 2018, 13:32

      Уход Роналду такие горизонты открывает для Эдена. Но там приспособленные Васкес, Асенсио, Иско...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 08:52

      Выиграй финал Эден и уже у Реала будет мечта Азар...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 08:25

      В "Челси " сейчас фиг поймёшь, что творится. С главным тренером непонятки, игроки не прочь покинуть ряды клуба. В последние годы там с тренерами и игроками одни конфликты, что разрушает команду.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11