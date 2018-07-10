Азар: «Реал» остается для меня мечтой»

Полузащитник «Челси» Эден Азар мечтает перейти в «Реал» вне зависимости от имени главного тренера мадридского клуба.

«Мне нравится в «Челси», и никто пока не делал мне предложений из Испании. «Реал» остается для меня мечтой.

Становится ли эта мечта меньше без Зидана? Это особенный человек, это правда. Но «Реал» всегда будет мечтой. С Зиданом или без него, футболка «Реала» остается особенной», – сказал Азар.

Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 110 миллионов евро.