Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Брюйне: «Еще перед поездкой в Россию говорил, что мы собираемся выиграть ЧМ-2018»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне вспомнил свои слова перед поездкой в Россию на чемпионат мира-2018 о желании победить в турнире.

    «Я еще перед поездкой в Россию говорил, что мы собираемся выиграть. Возможно, это было слегка надменно.

    Но суть в том, что мы хотели думать только о победе, чтобы увеличить свои шансы», – заявил футболист.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2018 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июля 2018, 09:05

      удачи с францией

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11