Де Брюйне: «Еще перед поездкой в Россию говорил, что мы собираемся выиграть ЧМ-2018»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне вспомнил свои слова перед поездкой в Россию на чемпионат мира-2018 о желании победить в турнире.

«Я еще перед поездкой в Россию говорил, что мы собираемся выиграть. Возможно, это было слегка надменно.

Но суть в том, что мы хотели думать только о победе, чтобы увеличить свои шансы», – заявил футболист.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.