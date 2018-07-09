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    Кейн: «Я знаю, что должен вдохновлять детей, которые следят за ЧМ»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением выступлении команды на ЧМ.

    «Как игрок и как профессионал я знаю, что у меня есть работа – на поле и за его пределами. Я должен вдохновлять детей, которые следят за ЧМ.

    Это потрясающе, потому что я сам был одним из тех детей, которые хотели играть за Англию. Быть здесь сейчас, быть капитаном команды – это гордость», – сказал Кейн.

    В среду, 11 июля, англичане сыграют в 1/2 финала ЧМ против Хорватии.

    Источник: Skysports

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    09.07.2018 21:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 23:21

      Английский детей Гарри.наших ты не вдохновляешь,поверь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 июля 2018, 23:11

      Достойное понимание. Респект Гарри.+++

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