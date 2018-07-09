Кейн: «Я знаю, что должен вдохновлять детей, которые следят за ЧМ»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением выступлении команды на ЧМ.

«Как игрок и как профессионал я знаю, что у меня есть работа – на поле и за его пределами. Я должен вдохновлять детей, которые следят за ЧМ.

Это потрясающе, потому что я сам был одним из тех детей, которые хотели играть за Англию. Быть здесь сейчас, быть капитаном команды – это гордость», – сказал Кейн.

В среду, 11 июля, англичане сыграют в 1/2 финала ЧМ против Хорватии.