Вальдано: «Уход из «Реала» – не разумное решение Роналду»

Роналду на клубном уровне выиграл все о чем можно мечтать, теперь можно поиграть и для души.
Бывший нападающий и главный тренер «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Криштиану Роналду.
В последнюю неделю СМИ активно связывают португальца с «Ювентусом». Сообщается, что в ближайшее время Роналду перейдет в туринский клуб за 100 миллионов евро.
«Уход из «Реала» – не разумное решение.
Я думаю, Криштиану очень умный человек. Но если португалец уйдет, он потеряет больше, чем «Реал», – сказал Вальдано.