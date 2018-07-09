Вальдано: «Уход из «Реала» – не разумное решение Роналду»

Бывший нападающий и главный тренер «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Криштиану Роналду.

В последнюю неделю СМИ активно связывают португальца с «Ювентусом». Сообщается, что в ближайшее время Роналду перейдет в туринский клуб за 100 миллионов евро.

«Уход из «Реала» – не разумное решение.

Я думаю, Криштиану очень умный человек. Но если португалец уйдет, он потеряет больше, чем «Реал», – сказал Вальдано.