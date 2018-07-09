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    Вальдано: «Уход из «Реала» – не разумное решение Роналду»

    Бывший нападающий и главный тренер «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Криштиану Роналду.

    В последнюю неделю СМИ активно связывают португальца с «Ювентусом». Сообщается, что в ближайшее время Роналду перейдет в туринский клуб за 100 миллионов евро.

    «Уход из «Реала» – не разумное решение.

    Я думаю, Криштиану очень умный человек. Но если португалец уйдет, он потеряет больше, чем «Реал», – сказал Вальдано.

    Источник: Football Italia

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    09.07.2018 17:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 9 июля 2018, 21:08

      Роналду на клубном уровне выиграл все о чем можно мечтать, теперь можно поиграть и для души.

      3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Yarrom89 9 июля 2018, 22:15

      Согласен,всех не угодишь,особенно испанских от неблагодарных президента команды до болельщика

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 17:56

      Я думаю любой человек стремится к совершенно новому,с Реалом он выиграл все,уже и неинтересно,а в таком возрасте уже можно и попробовать другое,заодно и себя проверить,сумеет ли приспособиться,тем более его уже там ждут болельщики...

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