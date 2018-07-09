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    «Рубин» снизит цены на билеты в VIP-ложи «Казань-Арены»

    В предстоящем сезоне «Рубин» снизит цены на билеты в VIP-ложи «Казань-Арены».

    Теперь самый дешевый сезонный вариант скайбокса на восемь человек на восточной трибуне обойдется посетителям в сумму от 384 тысяч рублей до 480 тысяч. Она варьируется в зависимости от меню и барной карты. Ранее такой же вариант обходился в сумму с шестью нулями.

    На 15 домашних матчей просмотр футбола обойдется в среднем в 3200 рублей с человека. При этом покупатель ложи получает пропуск на парковку рядом со стадионом, отдельный вход, лифт и отсутствие очередей, а также питание, напитки и алкоголь.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    09.07.2018 11:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июля 2018, 12:08

      Очень заманчивое предложение

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