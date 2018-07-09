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    «ПСЖ» предлагает за Коутиньо 270 миллионов

    Руководство «ПСЖ» нацелилось на покупку полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    Французы предлагают за 26-летнего футболиста сборной Бразилии рекордную для мирового футбола сумму – 270 миллионов евро. В контракте игрока с каталонцами прописана сумма отступных в размере 400 миллионов, а сам он рассчитан до 2023 года.

    В прошедшую зиму Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за 125 миллионов.

    Источник: Mundodeportivo

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    09.07.2018 10:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 июля 2018, 18:30

      Продавать и немедленно. Он не вписывается в стиль Барсы. Слишком скромный, но как игрок отличный. Видимо Неймар требует его купить вместо Кавани.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 12:02

      Все эти стремления ПСЖ ,сейчас бессмысленны.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 20:53

      "Бомбардир", предлагаю настоятельно хрень всякую не писать и хоть немного думать перед тем как перепечатывать подобную утятину...

      0
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 9 июля 2018, 14:55

      За такую деревяшку 270 миллионов?! За более деревянного Фирмино тогда 300?

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 июля 2018, 14:14

      а как же фэйр плэй??))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2018, 12:52

      полный бред ПСЖ еще не оправился от подозрений ФФП и такой трансфер им просто не потянуть только если продать Неймара

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 июля 2018, 12:01

      Каждый пол года открывается рынок работорговля

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 июля 2018, 11:17

      надеюсь,барса не рыночный торгаш,а серьезный клуб.. "такая корова нужна самому " ))

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > 84aivengo 9 июля 2018, 12:59

      За такие бабки можно купить отличного футболиста, но не такого распиаренного.

      1
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 9 июля 2018, 11:07

      Откуда такие цены?
      Футбол сходит с ума

      2
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      Рейтинг: +545

      T_REX 9 июля 2018, 10:43

      Если отступные 400 млн и какой смысл предлагать 270, дебилы арбские

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      Рейтинг: +232

      Sterh > T_REX 9 июля 2018, 12:08

      Ты вообще не в теме??))
      Сумму отступных - никто не "предлагает". Их просто - дают клубу и забирают игрока, если тот согласен.
      А большинство трансферов проходят дешевле, чем сумма отступных, по договоренности.

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