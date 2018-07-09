«ПСЖ» предлагает за Коутиньо 270 миллионов

Руководство «ПСЖ» нацелилось на покупку полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Французы предлагают за 26-летнего футболиста сборной Бразилии рекордную для мирового футбола сумму – 270 миллионов евро. В контракте игрока с каталонцами прописана сумма отступных в размере 400 миллионов, а сам он рассчитан до 2023 года.

В прошедшую зиму Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за 125 миллионов.