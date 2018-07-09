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    Азар: «Мбаппе уже заслуживает «Золотой мяч»

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар высоко оценил успехи форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

    «Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. Он рассказал, что в детстве смотрел, как играю я. Но теперь я смотрю, как здорово играет он.

    Я очень уважаю его за то, что ему удается демонстрировать в свои 19 лет. Для современного футбола это огромный прорыв.

    Считаю Мбаппе потенциальным обладателем «Золотого мяча». Хотя, я думаю, он уже его заслуживает», – сказал Азар.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: beIN SPORTS

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    09.07.2018 07:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:28

      Это нельзя исключить.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 9 июля 2018, 19:44

      У Азара с чувством юмора все в порядке....!))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 9 июля 2018, 14:38

      вот ведь, что за люди а ? нет чтобы своего комрада поддержать - Лукаку....а я считаю, что Мбаппе рановато еще. Вот как сможет уйти от Лаксальта, тогда и поговорим

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 июля 2018, 09:10

      Если не зазвездится!!!

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      Рейтинг: +1819

      gor77 9 июля 2018, 09:01

      Очень хорошая идея!
      Интересно, а кого бы выбрали на Золотой Мяч сами футболисты???
      А то всё тренеры, журналисты и ещё кто-то!
      Самое лучшее признание кто лучший - это когда сами футболисты будут выбирать!!!

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > gor77 9 июля 2018, 09:13

      В НХЛ так и есть: победители ряда трофеев определяются голосованием игроков. Идея хорошая. Пусть один приз решают тренеры (представители федераций), второй - журналисты, третий - сами игроки.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 июля 2018, 08:20

      Раньше 16 июля о ЗМ говорить даже нечего. Мбаппе хорош, но ЗМ не дают по совокупности за всё карьеру сразу, а за год. Вот выиграет Франция ЧМ благодаря его голам, тогда можно всерьёз думать, что он хотя бы в топ-3 попадёт. А так...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 07:43

      Не балуйте и не развращайте мальчика. Талант легко загубить, пусть играет и меньше думает о призах и титулах как Неймар. Тот и так его заразил своим неважным "артистизмом".

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