Азар: «Мбаппе уже заслуживает «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар высоко оценил успехи форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. Он рассказал, что в детстве смотрел, как играю я. Но теперь я смотрю, как здорово играет он.

Я очень уважаю его за то, что ему удается демонстрировать в свои 19 лет. Для современного футбола это огромный прорыв.

Считаю Мбаппе потенциальным обладателем «Золотого мяча». Хотя, я думаю, он уже его заслуживает», – сказал Азар.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени.