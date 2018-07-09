Азар: «Мбаппе уже заслуживает «Золотой мяч»

Это нельзя исключить.
Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар высоко оценил успехи форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. Он рассказал, что в детстве смотрел, как играю я. Но теперь я смотрю, как здорово играет он.
Я очень уважаю его за то, что ему удается демонстрировать в свои 19 лет. Для современного футбола это огромный прорыв.
Считаю Мбаппе потенциальным обладателем «Золотого мяча». Хотя, я думаю, он уже его заслуживает», – сказал Азар.
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени.