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Азар: «Мбаппе уже заслуживает «Золотой мяч»

9 июля 2018, 07:31
8

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар высоко оценил успехи форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. Он рассказал, что в детстве смотрел, как играю я. Но теперь я смотрю, как здорово играет он.

Я очень уважаю его за то, что ему удается демонстрировать в свои 19 лет. Для современного футбола это огромный прорыв.

Считаю Мбаппе потенциальным обладателем «Золотого мяча». Хотя, я думаю, он уже его заслуживает», – сказал Азар.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: beIN SPORTS
Чемпионат мира Франция Бельгия Азар Эден Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1531111409
Не балуйте и не развращайте мальчика. Талант легко загубить, пусть играет и меньше думает о призах и титулах как Неймар. Тот и так его заразил своим неважным "артистизмом".
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Cules2013
1531113613
Раньше 16 июля о ЗМ говорить даже нечего. Мбаппе хорош, но ЗМ не дают по совокупности за всё карьеру сразу, а за год. Вот выиграет Франция ЧМ благодаря его голам, тогда можно всерьёз думать, что он хотя бы в топ-3 попадёт. А так...
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gor77
1531116084
Очень хорошая идея! Интересно, а кого бы выбрали на Золотой Мяч сами футболисты??? А то всё тренеры, журналисты и ещё кто-то! Самое лучшее признание кто лучший - это когда сами футболисты будут выбирать!!!
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VeniaminS
1531116638
Если не зазвездится!!!
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Мария Мария
1531136301
вот ведь, что за люди а ? нет чтобы своего комрада поддержать - Лукаку....а я считаю, что Мбаппе рановато еще. Вот как сможет уйти от Лаксальта, тогда и поговорим
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Fin035
1531154653
У Азара с чувством юмора все в порядке....!))
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zigbert
1531211325
Это нельзя исключить.
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