Отец Озила: «Советую Месуту закончить карьеру в сборной. Он любит Германию, а из него сделали козла отпущения»

Месут, послушай старую мудрую женщину: не слушай отца. Если ты сдашься сейчас - ты не спортсмен а слабак, каждый хороший спортсмен через это проходит. Не слушай, не оправдывайся, забей на всех и делай свое дело. Ведь ты его делаешь хорошо, посмотри на других (немцев) они тоже косячили и не меньше твоего.
Отец полузащитника сборной Германии Месута Озила Мустафа порекомендовал сыну завершить международную карьеру. Футболиста критикуют болельщики за фото с президентом Турции.
«На месте Месута я бы закончил выступления за сборную. Он не должен отбиваться от критики. В проигрыше винят Озила, его освистывают. Ситуация абсурдна. Месут любит свою страну, а из него сделали козла отпущения», – сказал Мустафа Озил.
Озил вместе с командой выиграл чемпионат мира-2014.