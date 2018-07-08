Отец Озила: «Советую Месуту закончить карьеру в сборной. Он любит Германию, а из него сделали козла отпущения»

Отец полузащитника сборной Германии Месута Озила Мустафа порекомендовал сыну завершить международную карьеру. Футболиста критикуют болельщики за фото с президентом Турции.

«На месте Месута я бы закончил выступления за сборную. Он не должен отбиваться от критики. В проигрыше винят Озила, его освистывают. Ситуация абсурдна. Месут любит свою страну, а из него сделали козла отпущения», – сказал Мустафа Озил.

Озил вместе с командой выиграл чемпионат мира-2014.