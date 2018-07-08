Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отец Озила: «Советую Месуту закончить карьеру в сборной. Он любит Германию, а из него сделали козла отпущения»

    Отец полузащитника сборной Германии Месута Озила Мустафа порекомендовал сыну завершить международную карьеру. Футболиста критикуют болельщики за фото с президентом Турции.

    «На месте Месута я бы закончил выступления за сборную. Он не должен отбиваться от критики. В проигрыше винят Озила, его освистывают. Ситуация абсурдна. Месут любит свою страну, а из него сделали козла отпущения», – сказал Мустафа Озил.

    Озил вместе с командой выиграл чемпионат мира-2014.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 9 июля 2018, 14:58

      Месут, послушай старую мудрую женщину: не слушай отца. Если ты сдашься сейчас - ты не спортсмен а слабак, каждый хороший спортсмен через это проходит. Не слушай, не оправдывайся, забей на всех и делай свое дело. Ведь ты его делаешь хорошо, посмотри на других (немцев) они тоже косячили и не меньше твоего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      realist88 9 июля 2018, 13:55

      Месут, послушай отца)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 июля 2018, 08:24

      А что он сделал такого страшного, если он и есть этнический турок?
      "Слава Укропии" не кричал вроде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 8 июля 2018, 21:35

      К Озилу как раз особо нет вопросов. Вопросы есть к Лёву.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 июля 2018, 21:02

      Мудрые слова отца.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 июля 2018, 20:50

      правильно, у них вся сборная хороша

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11