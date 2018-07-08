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    Хорватский футбольный союз: «Слава Украине» от Виды – это ответ украинцам на поддержку нашей команды»

    Хорватский футбольный союз на официальном сайте отреагировал на поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти) скандировал «Слава Украине».

    «Скандирование Виды – это ответ на поддержку нашей команды из Украины. Мы получили много сообщений оттуда. Домагой внес вклад в страну, выступая за киевское «Динамо», – говорится в сообщении.

    ФИФА вынесла Виде предупреждение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 19:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 9 июля 2018, 11:41

      Величайшая страна 404. Жовтый цвет мочи (урины), голубой цвет лгбт.
      Слава Урине, всем хероям сала в срало! Героев то не было по сути. Бандерка карлик-дрищ с мордочкой как у суслика))

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 июля 2018, 00:32

      Это хохлы не сб.Хорватии поддерживают и любят , они просто нас ненавидят )

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman 8 июля 2018, 23:34

      Ну, то есть нам по аналогии в поддержу сербов можно их кричалки про усташей орать?

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 июля 2018, 23:15

      Спокойно...не реагируйте на двух идиотов. Вспомните Олича ,Чарлуку,Плетикосу.и как нам Хорваты против Англии помогли.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 июля 2018, 22:42

      Да с какого хе ра хорваты нам братья???очнитесь блеать,это те ещё кош ё лки

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 8 июля 2018, 21:41

      ну сказал бы - спасибо Украина. Или даже дякую. Но сказанное является политическим лозунгом. Заявленным как лозунг самой Украиной.

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      Рейтинг: +1168

      Argon 8 июля 2018, 21:39

      т.е. Россия может в открытую помогать ДНР и ЛНР объясняя это тем, что "Они нас поддерживают".

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 июля 2018, 21:38

      Россияне вас тоже поддерживают не слабо..

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 8 июля 2018, 21:30

      Пытаются отмазать болтунов

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 июля 2018, 20:14

      Уже в который раз эти братья славяне показывают, что впредь России больше никогда не стоит проливать кровь за их свободу. Хватит. Нужно быть эгоистами и думать только о России.

      -1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Александр52 8 июля 2018, 20:53

      Хорваты никогда не были нам братьями-славянами, кроатские подстилки германцев вечно были против славян.
      Усташи уже успели отметиться в СССР.

      5
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      Рейтинг: +1168

      Argon > Александр52 8 июля 2018, 21:43

      Сам в хорватии не был, но по рассказам знакомых, они нам вовсе не братья. Более того, они ненавидят русских (наверняка не все) и обвиняют в поддержке Сербии, с которй они когда-то расставались через кровь.
      Моей знакомой когда-то в Хорватии дословно было сказано: - "Кровь наших детей на ваших руках. Т.к. вы поддерживали Милошевича".
      Так что братья наши, только армия и флот!

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Argon 10 июля 2018, 09:36

      У России нет других союзников, кроме армии и флота (С)
      Приписывают императору Александру II.
      Хорваты - славяне. Их грызня я сербами давняя, никакого расставания не было, просто разные народы одной ветви, как мы и белорусы. Одни выбрали веру предков и борьбу, другие стали подстилками.
      А про кровь пусть лучше расскажут, что их усташи делали в России.

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