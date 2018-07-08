Хорватский футбольный союз: «Слава Украине» от Виды – это ответ украинцам на поддержку нашей команды»

Хорватский футбольный союз на официальном сайте отреагировал на поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти) скандировал «Слава Украине».

«Скандирование Виды – это ответ на поддержку нашей команды из Украины. Мы получили много сообщений оттуда. Домагой внес вклад в страну, выступая за киевское «Динамо», – говорится в сообщении.

ФИФА вынесла Виде предупреждение.