Хорватский футбольный союз: «Слава Украине» от Виды – это ответ украинцам на поддержку нашей команды»

Величайшая страна 404. Жовтый цвет мочи (урины), голубой цвет лгбт.
Слава Урине, всем хероям сала в срало! Героев то не было по сути. Бандерка карлик-дрищ с мордочкой как у суслика))
Хорватский футбольный союз на официальном сайте отреагировал на поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти) скандировал «Слава Украине».
«Скандирование Виды – это ответ на поддержку нашей команды из Украины. Мы получили много сообщений оттуда. Домагой внес вклад в страну, выступая за киевское «Динамо», – говорится в сообщении.
ФИФА вынесла Виде предупреждение.