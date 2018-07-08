Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крамарич: «Игра с Россией – победа нашего характера. У нас стальные нервы»

    Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти) выразил точку зрения, что победа была одержана благодаря характеру.

    «Это еще одна победа нашего характера. Мы показали стальные нервы, спокойствие и хладнокровие. Эту игру будут помнить. Свой гол я запомню навсегда», – сказал хорват.

    В следующем раунде Хорватия сыграет с Англией.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 июля 2018, 08:22

      Ой да ладно, эти бакланцы-хорваты только по пенальти проходить умеют.
      Англия опустит вас да и хоть бы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 июля 2018, 18:15

      Особенно стальные нервы у Ковачича и Модрича. Последний бьёт пенальти чуть лучше Смолова, хотя и звезда футбола. Так что не надо тут ля-ля. Наш характер был не слабее, если не сказать, что сильнее, т.к. тренер хорватов перед игрой понтовался, что ничего не даст показать России, а на поле я увидел прифигевших балканцев, что не ожидали такого прессинга и самоотдачи.
      Это уже понесло парня из-за победы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 16:02

      После выходки Виды и Вукоевича и желать вам ничего не хочется, балканские "братья"!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 15:44

      Ну хоть тут о нервах, а то всё про стальные яйца твердят...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11