Крамарич: «Игра с Россией – победа нашего характера. У нас стальные нервы»

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти) выразил точку зрения, что победа была одержана благодаря характеру.

«Это еще одна победа нашего характера. Мы показали стальные нервы, спокойствие и хладнокровие. Эту игру будут помнить. Свой гол я запомню навсегда», – сказал хорват.

В следующем раунде Хорватия сыграет с Англией.