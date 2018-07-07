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  • Вице-президент Бельгийской футбольной ассоциации: «Россияне, у вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше»

Вице-президент Бельгийской футбольной ассоциации: «Россияне, у вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше»

7 июля 2018, 15:25
13

Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге поблагодарил Россию за великолепную организацию чемпионата мира-2018.

Вчера сборная Бельгии победила Бразилию (2:1) и вышла в полуфинал турнира, где встретится в Францией.

– Какое впечатление у вас, как у одного из руководителей бельгийского футбола, сложилось об этом чемпионате мира?

– Я хочу искренне, от всей души сказать России спасибо за великолепную организацию мирового первенства. Я бывал на многих мундиалях, и этот – лучший в моей жизни. Сегодня я вышел прогуляться по Казани, решив потратить на знакомство с городом час. Но в итоге получилось аж полтора часа, потому что это место – невероятно красивое.

– В чем для вас заключается магия мирового первенства в России?

– Повсюду счастливые люди, все смеются. Чемпионат мира – это радость, это веселье. Так что я хочу выразить России свое глубокое уважение за то, что организаторам удалось создать такую атмосферу. Сборная Бельгии очень ценит все, что вы сделали для того, чтобы мундиаль проходил на таком высоком уровне.

– Ваше мнение о России как-то изменилось после того, как вы приехали сюда?

– Нет, я всегда был о России хорошего мнения. Я уже был здесь в качестве студента 30 лет назад и могу сказать, что ваша страна преодолела внушительный путь эволюции – причем только в положительном смысле. У вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше.

Источник: Газета.ру
Чемпионат мира Бельгия
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DeStar
1530966912
"решив потратить на знакомство с городом час. Но в итоге получилось аж полтора часа" АЖ ПОЛТОРА!
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Project Бабангида
1530967678
мы рассмотрим ваше предложение, товарищ из Брюсселя
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Бабушка Зильзиля
1530968136
Приезжай почаще, еще не то увидишь))
Ответить
Ru677
1530968316
Да пошел ты!!
Ответить
SPACE TRUCKIN
1530968672
везде и всегда бы так,а не только в принимающих городах на ЧМ-18...милости просим на периферию,где нет большого футбола и счастливых улыбающихся лиц!
Ответить
Рубик Докоян
1530969898
Золотые слова. Их бы в уши и руки обитателям Кремля...
Ответить
val-berezko
1530970278
БЕЗ комментариев.!. Читайте Мамману.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1530970387
Наслаждаюсь весь день. В общем-то ещё вчера начал. Улучшений стараюсь не делать - ведь жизненно необходимо дожить до 21-00.
Ответить
андрей андреев
1530975880
"У вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше." И не вздумайте к нам иммигрировать (подумал про себя)))
Ответить
yorgenbarenz
1530980304
Оставайся у нас,продолжай наслаждаться и улыбаться....Потом,после финала,пойди куда-нибудь на работу устройся: сторожем,грузчиком,курьером,мастером ногтевого сервиса,массажистом,продавцом мороженого,коллектором,сантехником,тайным покупателем,копирайтером и т.д.Поработай,хотя бы, с полгода,чтобы улыбка не ушла с твоего лица даже через неделю после естественной смерти.
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