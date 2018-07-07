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    Вице-президент Бельгийской футбольной ассоциации: «Россияне, у вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше»

    Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге поблагодарил Россию за великолепную организацию чемпионата мира-2018.

    Вчера сборная Бельгии победила Бразилию (2:1) и вышла в полуфинал турнира, где встретится в Францией.

    – Какое впечатление у вас, как у одного из руководителей бельгийского футбола, сложилось об этом чемпионате мира?

    – Я хочу искренне, от всей души сказать России спасибо за великолепную организацию мирового первенства. Я бывал на многих мундиалях, и этот – лучший в моей жизни. Сегодня я вышел прогуляться по Казани, решив потратить на знакомство с городом час. Но в итоге получилось аж полтора часа, потому что это место – невероятно красивое.

    – В чем для вас заключается магия мирового первенства в России?

    – Повсюду счастливые люди, все смеются. Чемпионат мира – это радость, это веселье. Так что я хочу выразить России свое глубокое уважение за то, что организаторам удалось создать такую атмосферу. Сборная Бельгии очень ценит все, что вы сделали для того, чтобы мундиаль проходил на таком высоком уровне.

    – Ваше мнение о России как-то изменилось после того, как вы приехали сюда?

    – Нет, я всегда был о России хорошего мнения. Я уже был здесь в качестве студента 30 лет назад и могу сказать, что ваша страна преодолела внушительный путь эволюции – причем только в положительном смысле. У вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше.

    Источник: Газета.ру

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    07.07.2018 15:25
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:54

      Его слова как нельзя кстати.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 июля 2018, 19:18

      Оставайся у нас,продолжай наслаждаться и улыбаться....Потом,после финала,пойди куда-нибудь на работу устройся: сторожем,грузчиком,курьером,мастером ногтевого сервиса,массажистом,продавцом мороженого,коллектором,сантехником,тайным покупателем,копирайтером и т.д.Поработай,хотя бы, с полгода,чтобы улыбка не ушла с твоего лица даже через неделю после естественной смерти.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июля 2018, 18:04

      "У вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше."
      И не вздумайте к нам иммигрировать (подумал про себя)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 7 июля 2018, 16:52

      Прям "крылатая фраза" получилась!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 июля 2018, 16:33

      Наслаждаюсь весь день. В общем-то ещё вчера начал. Улучшений стараюсь не делать - ведь жизненно необходимо дожить до 21-00.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 16:31

      БЕЗ комментариев.!. Читайте Мамману.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 16:24

      Золотые слова. Их бы в уши и руки обитателям Кремля...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 июля 2018, 16:04

      везде и всегда бы так,а не только в принимающих городах на ЧМ-18...милости просим на периферию,где нет большого футбола и счастливых улыбающихся лиц!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Ru677 7 июля 2018, 15:58

      Да пошел ты!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 7 июля 2018, 15:55

      Приезжай почаще, еще не то увидишь))

      2
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