Вице-президент Бельгийской футбольной ассоциации: «Россияне, у вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше»

Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге поблагодарил Россию за великолепную организацию чемпионата мира-2018.

Вчера сборная Бельгии победила Бразилию (2:1) и вышла в полуфинал турнира, где встретится в Францией.

– Какое впечатление у вас, как у одного из руководителей бельгийского футбола, сложилось об этом чемпионате мира?

– Я хочу искренне, от всей души сказать России спасибо за великолепную организацию мирового первенства. Я бывал на многих мундиалях, и этот – лучший в моей жизни. Сегодня я вышел прогуляться по Казани, решив потратить на знакомство с городом час. Но в итоге получилось аж полтора часа, потому что это место – невероятно красивое.

– В чем для вас заключается магия мирового первенства в России?

– Повсюду счастливые люди, все смеются. Чемпионат мира – это радость, это веселье. Так что я хочу выразить России свое глубокое уважение за то, что организаторам удалось создать такую атмосферу. Сборная Бельгии очень ценит все, что вы сделали для того, чтобы мундиаль проходил на таком высоком уровне.

– Ваше мнение о России как-то изменилось после того, как вы приехали сюда?

– Нет, я всегда был о России хорошего мнения. Я уже был здесь в качестве студента 30 лет назад и могу сказать, что ваша страна преодолела внушительный путь эволюции – причем только в положительном смысле. У вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше.