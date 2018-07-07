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    La Stampa: «Реал» не отпустил Роналду в «Ювентус» за 100 миллионов и требует 150

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Ювентус» считает решенным вопрос с трансфером атакующего футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. По сообщениям La Stampa, испанцы пересмотрели отношение к переходу.

    Если раньше сливочные были готовы отпустить португальца за 100 миллионов евро, то теперь президент Флорентино Перес требует 150. Реакция «Ювентуса» на этот шаг еще неизвестна.

    Роналду выступает в Мадриде с 2009 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 11:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 июля 2018, 18:36

      пока у власти такие люди как Перес адекватной футбольной политики никогда не будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 7 июля 2018, 17:14

      По одному только заголовку можно сделать вывод,что все это-липа.вчера-100,сегодня-150,завтра-200?в конце концов,все останутся на своих местах.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июля 2018, 16:22

      Классический Перес.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 июля 2018, 14:22

      Ну перес-*******

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 июля 2018, 13:39

      перес - старый скряга ... )))

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 7 июля 2018, 13:22

      Слишком много Роналду в новостях, наверное, только из-за СУММЫ перехода. Аж начхать хочется! Мне было бы гораздо интересней, где и когда в России ещё будут строить современные стадионы( Тула? Уфа? Симферополь? Красноярск? Хабаровск? Владивосток? Новосибирск? Ярославль? Курск?.................................Кострома? Вологда? Мурманск? Киров? Пермь? Смоленск? Тверь? ...... ещё с полторы сотни городов - самому не угадать), которые пусть будут не такими большими, но с отличным дренажем и подогревом полей и конфортабельными условиями для зрителей, чтобы если суждено матч проводить при любой погоде, то можно было бы гарантировать, что игроки не утонут в грязи и будут в состоянии исполнять сложные технические приёмы, а с трибун до финального свистка не уйдёт ни один зритель и, самое главное, захочет в следующий раз посетить стадион. Только тогда наши клубы смогут перейти на самоокупаемость. Надо продолжать строить стадионы, а не только торговые центры...

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 12:36

      Такая корова нужна самому...

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 12:30

      150 и точка.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 июля 2018, 12:22

      Я то думал "неужели эта Санта-Барбара так быстро закончится?", ан нет держите второй сезон...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 12:03

      Надо подождать, что напишут в "Вечернем Урюпинске"... Только и метут новостной мусор по своим сусекам из одной новостной ленты в другую на разных сайтах.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 июля 2018, 12:11

      базара нет! "вечерний урюпинск" авторитетное издание )

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 июля 2018, 15:10

      ))) И таких много, только названия разные.

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