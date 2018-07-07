La Stampa: «Реал» не отпустил Роналду в «Ювентус» за 100 миллионов и требует 150

Ранее «Бомбардир» писал, что «Ювентус» считает решенным вопрос с трансфером атакующего футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. По сообщениям La Stampa, испанцы пересмотрели отношение к переходу.

Если раньше сливочные были готовы отпустить португальца за 100 миллионов евро, то теперь президент Флорентино Перес требует 150. Реакция «Ювентуса» на этот шаг еще неизвестна.

Роналду выступает в Мадриде с 2009 года.