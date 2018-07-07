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    Россия – Хорватия: хозяева чемпионата мира 32 года не проигрывают в четвертьфинале

    В 21:00 по Москве начнется матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Обратим внимание на статистику четвертьфиналов с участием хозяев турнира.

    Последний раз проводящая чемпионат мира страна уступала на этой стадии в 1986 году – сборная Мексики по пенальти проиграла ФРГ. Последующие пять встреч завершались выходом в полуфинал хозяев.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Сочи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 10:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 7 июля 2018, 19:30

      Память-это вера в победу скорую,а ещё главная мудрость жизни-ЖДАТЬ И НАДЕЕТСЯ!
      ЖДЁМ ОТ НАШЕЙ СБОРНОЙ ЧУДА,ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕСТИ СТАТИСТИКУ! и НАДЕЕМСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! Хоя, объективно, хорваты сильнее.

      0
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      Рейтинг: +40

      2013 7 июля 2018, 14:46

      Объективно,
      соотношение в классе игроков, эдак 70% к 30% в пользу Хорватии.
      Но воля, порядок и дисциплина, могут превратить эти 30% в желанные 51%.


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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 13:02

      Не будем нарушать сложившуюся традицию...ВЕРИМ!!!...

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 июля 2018, 13:01

      Поставил на наших, но даже думать сейчас не могу о предстоящей игре...

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 июля 2018, 12:39

      больше всех отожгла Корея, которая выбила Италию, а потом Испанию, и только в полуфинале проиграла Германии 1-0

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 июля 2018, 12:32

      ну всё, с такой статистикой победить вообще легко

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 12:24

      Статистика за нас.

      3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 июля 2018, 12:00

      Нам нужно традицию поддержать!!!!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июля 2018, 11:52

      С почином!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 июля 2018, 10:51

      ХОЧЕТСЯ НЕ НАРУШИТЬ ЭТУ ПРИЯТНУЮ ТРАДИЦИЮ

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