Россия – Хорватия: хозяева чемпионата мира 32 года не проигрывают в четвертьфинале

Память-это вера в победу скорую,а ещё главная мудрость жизни-ЖДАТЬ И НАДЕЕТСЯ!
ЖДЁМ ОТ НАШЕЙ СБОРНОЙ ЧУДА,ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕСТИ СТАТИСТИКУ! и НАДЕЕМСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! Хоя, объективно, хорваты сильнее.
В 21:00 по Москве начнется матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Обратим внимание на статистику четвертьфиналов с участием хозяев турнира.
Последний раз проводящая чемпионат мира страна уступала на этой стадии в 1986 году – сборная Мексики по пенальти проиграла ФРГ. Последующие пять встреч завершались выходом в полуфинал хозяев.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Сочи.