Россия – Хорватия: хозяева чемпионата мира 32 года не проигрывают в четвертьфинале

В 21:00 по Москве начнется матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии. Обратим внимание на статистику четвертьфиналов с участием хозяев турнира.

Последний раз проводящая чемпионат мира страна уступала на этой стадии в 1986 году – сборная Мексики по пенальти проиграла ФРГ. Последующие пять встреч завершались выходом в полуфинал хозяев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Сочи.