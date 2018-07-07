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    В Индии 20-летний футболист повторил финт Месси и умер

    Трагический инцидент случился в Индии. Игрок местной футбольной школы Сагар Дас решил повторить один из финтов нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

    Пытаясь принять мяч как южноамериканец, индиец потерял равновесие и ударился грудью об игровой снаряд. Потерявшего сознание Даса увезли в больницу, где он позже скончался, информирует India Today.

    Индийцу было 20 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 08:28
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 июля 2018, 09:19

      Мда...
      У меня бабушка в своё время насмотрелась на Ирину Роднину и тройной тулуп решила повторить. На кухне головой в стену шандарахнулась... Ладно хоть, не смертельно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 7 июля 2018, 15:28

      Уже второй чел умер из-за аргентинцев

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      ERTAI 7 июля 2018, 14:44

      Финт Месси???? Пытаясь принять мяч как Месси?????? А разве у Месси был финт когда принимал мяч??? Как я знаю Месси не умеет финтить и у него однообразная игра (похожие голы похожие штрафные и тд). Конечно мне жалко этого парня но скорее всего может он хотел повторит Неймара или через себя хотел как Ибра или Кришти.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 июля 2018, 12:42

      судьба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 июля 2018, 11:35

      R.I.P.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer 7 июля 2018, 10:33

      Не самая лучшая новость, аж погрустнел. Хотя, выборку по тому что стоит читать должны вести мы сами, а не редактор сайта, верно?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Leo the Streamer 7 июля 2018, 11:34

      Значит вам захотелось погрустить...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июля 2018, 10:12

      Что ж там за снаряд и финт ???

      3
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      ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz > ItalianFootball 7 июля 2018, 12:22

      Наверное мяч от боулинга

      3
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > krg-kz 7 июля 2018, 16:18

      Который подается аппаратом, который мячи для большого тенниса подает.

      2
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      ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz > ItalianFootball 7 июля 2018, 18:52

      в точку

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 7 июля 2018, 09:57

      Это просто неописуемо и прискорбно.Соболезнования родным и близким(

      3
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 7 июля 2018, 09:42

      Печально

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 июля 2018, 09:40

      мда....

      1
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