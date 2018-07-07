В Индии 20-летний футболист повторил финт Месси и умер

Трагический инцидент случился в Индии. Игрок местной футбольной школы Сагар Дас решил повторить один из финтов нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Пытаясь принять мяч как южноамериканец, индиец потерял равновесие и ударился грудью об игровой снаряд. Потерявшего сознание Даса увезли в больницу, где он позже скончался, информирует India Today.

Индийцу было 20 лет.