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    Мартинес: «Бразилия для меня – лучшая команда на турнире»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии (2:1).

    «Все люди в Бельгии вправе гордиться своими футболистами и отпраздновать эту победу. Качество у наших игроков очень высокое. Они умеют действовать гибко.

    Такой игрок, как Де Брюйне, может играть и глубоко, и впереди. Разносторонность игроков очень важна, если хочешь побеждать.

    Мы были на этом турнире и в роли фаворитов, и в роли аутсайдеров, как сегодня, однако все равно неизменно побеждали. Мы любим владеть мячом, но с Бразилией так не поиграешь. Сегодня нужно было сыграть строго тактически, и нам это удалось.

    Ошибки в футболе происходят. Это нормально, когда играете ногами, а не руками. Другое дело, как вы реагируете на них. Для меня Бразилия — лучшая команда на турнире. Она прекрасно атакует. Поэтому нам пришлось весь матч защищаться.

    Пенальти? Надо посмотреть. Но этот момент не был решающим фактором», – сказал Мартинес.

    Чемпионом мира в четвертый раз подряд станет команда из Европы

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2018 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 09:10

      Можно согласиться с Мартинесом, по игре и исполнителям Бразилия выглядит предпочтительней многих фаворитом. Но в спорте и в футболе в частности не всегда побеждает сильнейший. Тут и его величество случай и ошибки игроков играют немаловажную роль. Но тем и хорош футбол, что он не всегда предсказуем...

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