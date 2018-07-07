Мартинес: «Бразилия для меня – лучшая команда на турнире»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии (2:1).

«Все люди в Бельгии вправе гордиться своими футболистами и отпраздновать эту победу. Качество у наших игроков очень высокое. Они умеют действовать гибко.

Такой игрок, как Де Брюйне, может играть и глубоко, и впереди. Разносторонность игроков очень важна, если хочешь побеждать.

Мы были на этом турнире и в роли фаворитов, и в роли аутсайдеров, как сегодня, однако все равно неизменно побеждали. Мы любим владеть мячом, но с Бразилией так не поиграешь. Сегодня нужно было сыграть строго тактически, и нам это удалось.

Ошибки в футболе происходят. Это нормально, когда играете ногами, а не руками. Другое дело, как вы реагируете на них. Для меня Бразилия — лучшая команда на турнире. Она прекрасно атакует. Поэтому нам пришлось весь матч защищаться.

Пенальти? Надо посмотреть. Но этот момент не был решающим фактором», – сказал Мартинес.

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