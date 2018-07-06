Сборная Франции никогда не побеждала Уругвай на чемпионатах мира

Сегодня на ЧМ-2018 состоится четвертьфинальный матч между сборными Франции и Уругвая.

Французы в рамках чемпионатов мира провели против уругвайцев три встречи и ни разу не выиграли (ЧМ-1966 – 1:2, ЧМ-2002 – 0:0, ЧМ-2010 – 0:0).

Всего в истории команды провели между собой восемь встреч: четыре из них завершились вничью, трижды победил Уругвай, один раз верх взяли французы.

Матч Уругвай – Франция состоится сегодня, 6 июля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 по московскому времени.