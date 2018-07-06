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    Сборная Франции никогда не побеждала Уругвай на чемпионатах мира

    Сегодня на ЧМ-2018 состоится четвертьфинальный матч между сборными Франции и Уругвая.

    Французы в рамках чемпионатов мира провели против уругвайцев три встречи и ни разу не выиграли (ЧМ-1966 – 1:2, ЧМ-2002 – 0:0, ЧМ-2010 – 0:0).

    Всего в истории команды провели между собой восемь встреч: четыре из них завершились вничью, трижды победил Уругвай, один раз верх взяли французы.

    Матч Уругвай – Франция состоится сегодня, 6 июля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Opta

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    06.07.2018 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3843

      BP 6 июля 2018, 15:42

      ниче, англичане тоже давно не выигрывали по пенальти:)

      1
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      Рейтинг: +67

      Rustam85 6 июля 2018, 14:19

      желаю уругваю пройти французов, чтоб в финале взять у них реванш!))

      1
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      Рейтинг: +15

      Alisha_Sergey 6 июля 2018, 14:09

      Матч Уругвай – Франция состоится сегодня, 6 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».

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