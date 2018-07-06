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  • Бекао: «Когда ЦСКА обращает на тебя внимание, медлить нельзя. Возможно, такое предложение бывает раз в жизни»

Бекао: «Когда ЦСКА обращает на тебя внимание, медлить нельзя. Возможно, такое предложение бывает раз в жизни»

6 июля 2018, 13:45
5

Новичок ЦСКА Родриго Бекао поделился впечатлениями от перехода в армейский клуб. Москвичи арендовали 22-летнего футболиста на год у бразильской «Баии».

«Мои амбиции очень велики. ЦСКА хорошо известен в Бразилии, все знают о великих традициях этого клуба, о его вековой истории. Для меня большая честь присоединиться к команде. Буду работать с максимальной отдачей и помогать коллективу решать поставленные задачи.

Как и всегда в серьезных клубах, в «Баие» есть пара сыгранных центральных защитников, которые давно выступают вместе. Когда молодой игрок поднимается из дубля, ему неизбежно предстоит какое-то время подождать. Так произошло и со мной. Я ждал своего шанса, и когда он представился, сумел воспользоваться им, заиграл, получил хвалебные отзывы от тренерского штаба, болельщиков, специалистов. Все шло к тому, что я должен был играть за «Баию» постоянно. Но как раз в этот момент пришло предложение от ЦСКА. Это топ-клуб. И когда такие команды обращают на тебя внимание, медлить нельзя!

Два раза думать не пришлось. Я очень обрадовался, когда получил предложение. Мы сразу же все обсудили с агентами. Они предельно четко объяснили мне, мол, будет так, так и так. Я сказал: «Никаких вопросов, меня все устраивает». Сразу попросил, чтобы меня отстранили от тренировочного процесса в «Баие», чтобы не получить травму и не рисковать здоровьем.

У нас в Бразилии говорят: «Когда мимо тебя пробегает дикая лошадь, нужно сразу же попытаться ее оседлать, потому что второй раз она может уже и не пробежать». Образно говоря, я так и сделал: вскочил на нее и поехал без седла! Был момент, когда переговоры чуть осложнились. Я тогда чуть с ума не сошел! Но когда все срослось, почувствовал себя абсолютно счастливым. Такое предложение, возможно, бывает один раз в жизни», – сказал Бекао.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бекао Родриго
Комментарии (5)
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Lester84
1530876682
Посмотрим настолько ли ты хорош в деле и в рвении хорошо играть, как на словах
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vladimir-7
1530882330
Родриго, удачи тебе в ПФК ЦСКА. Марио Фернандес поможет тебе быстрей адаптироваться в команде.
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himik2-62
1530892078
игоряну придёться португальский учить маленько)))
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