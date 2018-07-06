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    Бекао: «Когда ЦСКА обращает на тебя внимание, медлить нельзя. Возможно, такое предложение бывает раз в жизни»

    Новичок ЦСКА Родриго Бекао поделился впечатлениями от перехода в армейский клуб. Москвичи арендовали 22-летнего футболиста на год у бразильской «Баии».

    «Мои амбиции очень велики. ЦСКА хорошо известен в Бразилии, все знают о великих традициях этого клуба, о его вековой истории. Для меня большая честь присоединиться к команде. Буду работать с максимальной отдачей и помогать коллективу решать поставленные задачи.

    Как и всегда в серьезных клубах, в «Баие» есть пара сыгранных центральных защитников, которые давно выступают вместе. Когда молодой игрок поднимается из дубля, ему неизбежно предстоит какое-то время подождать. Так произошло и со мной. Я ждал своего шанса, и когда он представился, сумел воспользоваться им, заиграл, получил хвалебные отзывы от тренерского штаба, болельщиков, специалистов. Все шло к тому, что я должен был играть за «Баию» постоянно. Но как раз в этот момент пришло предложение от ЦСКА. Это топ-клуб. И когда такие команды обращают на тебя внимание, медлить нельзя!

    Два раза думать не пришлось. Я очень обрадовался, когда получил предложение. Мы сразу же все обсудили с агентами. Они предельно четко объяснили мне, мол, будет так, так и так. Я сказал: «Никаких вопросов, меня все устраивает». Сразу попросил, чтобы меня отстранили от тренировочного процесса в «Баие», чтобы не получить травму и не рисковать здоровьем.

    У нас в Бразилии говорят: «Когда мимо тебя пробегает дикая лошадь, нужно сразу же попытаться ее оседлать, потому что второй раз она может уже и не пробежать». Образно говоря, я так и сделал: вскочил на нее и поехал без седла! Был момент, когда переговоры чуть осложнились. Я тогда чуть с ума не сошел! Но когда все срослось, почувствовал себя абсолютно счастливым. Такое предложение, возможно, бывает один раз в жизни», – сказал Бекао.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.07.2018 13:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 июля 2018, 18:47

      игоряну придёться португальский учить маленько)))

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > himik2-62 6 июля 2018, 20:16

      Через Фернандеса общаться будут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2018, 16:05

      Родриго, удачи тебе в ПФК ЦСКА. Марио Фернандес поможет тебе
      быстрей адаптироваться в команде.

      4
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      Рейтинг: +979

      directorpg > vladimir-7 6 июля 2018, 16:37

      Удачи и такой же самоотдачи как у Марио

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 6 июля 2018, 14:31

      Посмотрим настолько ли ты хорош в деле и в рвении хорошо играть, как на словах

      0
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