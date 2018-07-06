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    Трансфер Канте обойдется «ПСЖ» в 100 миллионов

    Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте этим летом может стать игроком «ПСЖ».

    27-летний футболист – приоритетная цель для парижан в текущее трансферное окно для укрепления опорной зоны. Над трансфером работает лично спортивный директор клуба Антеру Энрике.

    По оценке французских СМИ, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. В сделку может быть включен полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо.

    Во Франции Канте ждет увеличение зарплаты. Сейчас в «Челси» он зарабатывает 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в «ПСЖ» эта сумма увеличится на 100 тысяч.

    Источник: Goal.com

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    06.07.2018 06:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 16:09

      Неужели Челси так легко отдаст Канте.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 июля 2018, 08:23

      в мю бы его а погба псж в сборной канте лучше выглядит

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > anri1703 6 июля 2018, 10:05

      Погба вообще полупотерянный после ухода из Юве.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ItalianFootball 6 июля 2018, 13:38

      были проблески но я считаю что правильно САФ его отправил

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > anri1703 7 июля 2018, 10:07

      Не, он даже блистал в ЛЕ. Но правильно сказали, как только он доминацию в физике теряет - хороший средний игрок с проблесками гения. А Серия А и АПЛ по физике )))) ну всем всё понятно.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 июля 2018, 06:32

      Хотелось бы, чтобы Канте остался в Челси. Ну или перешёл куда-то повеселее, чем в ПСЖ. Так уж его заботят деньги? Смутно верится, скорее, руководству Челси нравится сумма трансфера в 100 млн.

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