Трансфер Канте обойдется «ПСЖ» в 100 миллионов

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте этим летом может стать игроком «ПСЖ».

27-летний футболист – приоритетная цель для парижан в текущее трансферное окно для укрепления опорной зоны. Над трансфером работает лично спортивный директор клуба Антеру Энрике.

По оценке французских СМИ, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. В сделку может быть включен полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо.

Во Франции Канте ждет увеличение зарплаты. Сейчас в «Челси» он зарабатывает 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в «ПСЖ» эта сумма увеличится на 100 тысяч.