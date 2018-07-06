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Трансфер Канте обойдется «ПСЖ» в 100 миллионов

6 июля 2018, 06:15
6

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте этим летом может стать игроком «ПСЖ».

27-летний футболист – приоритетная цель для парижан в текущее трансферное окно для укрепления опорной зоны. Над трансфером работает лично спортивный директор клуба Антеру Энрике.

По оценке французских СМИ, сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. В сделку может быть включен полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо.

Во Франции Канте ждет увеличение зарплаты. Сейчас в «Челси» он зарабатывает 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в «ПСЖ» эта сумма увеличится на 100 тысяч.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Трансферы Челси ПСЖ Канте Н'Голо
Комментарии (6)
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Cules2013
1530847923
Хотелось бы, чтобы Канте остался в Челси. Ну или перешёл куда-то повеселее, чем в ПСЖ. Так уж его заботят деньги? Смутно верится, скорее, руководству Челси нравится сумма трансфера в 100 млн.
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anri1703
1530854624
в мю бы его а погба псж в сборной канте лучше выглядит
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zigbert
1530882581
Неужели Челси так легко отдаст Канте.
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