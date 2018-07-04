«ПСЖ» предлагает «Челси» обмен Рабьо на Канте

«ПСЖ» работает над трансфером полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает L'Equipe.

Французский клуб рассчитывает заполучить Канте в текущее трансферное окно. Парижане предлагают своим коллегам из Лондона полузащитника Адриана Рабьо. Ранее сообщалось, что он провел переговоры с «Ювентусом».

В минувшем сезоне Канте сыграл в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.