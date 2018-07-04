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    «ПСЖ» предлагает «Челси» обмен Рабьо на Канте

    «ПСЖ» работает над трансфером полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает L'Equipe.

    Французский клуб рассчитывает заполучить Канте в текущее трансферное окно. Парижане предлагают своим коллегам из Лондона полузащитника Адриана Рабьо. Ранее сообщалось, что он провел переговоры с «Ювентусом».

    В минувшем сезоне Канте сыграл в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 4 июля 2018, 10:33

      Не равноценный обмен. Если ПСЖ домажет лямов 30-35, то Челси еще подумает стоит идти на эту авантюру или нет...

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