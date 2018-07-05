Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко – о Бекао: «Есть время поработать с ним и подготовить к Суперкубку России»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды защитнике Родриго Бекао.

    «Мы ищем исполнителей практически на каждую позицию. Оценив имеющиеся варианты, мы решили пригласить Родриго. Он силен физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом.

    По чемпионату мира мы видим, как важны в современном футболе стандартные положения, и здесь Бекао тоже способен нам помочь. Есть время, чтобы поработать с ним и подвести его в нужных кондициях к Суперкубку и старту чемпионата России», – сказал Гончаренко.

    Бекао перешел в ЦСКА на правах аренды и проведет в команде год.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 01:09
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 5 июля 2018, 14:56

      Может и повезёт сразу, заиграет как нужно)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июля 2018, 10:09

      Пока, характеристики парня не впечатляют...
      Остаётся надежда на избирательность армейцев и способность угадывать с редкими приобретениями!..))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июля 2018, 07:15

      По крайней мере у него будет хорошая игровая практика на разных уровнях. И если парень обучаем и сообразительный, то прибавит у Гончаренко и из него будет толк. Писали, что опция на выкуп есть, но сколько за него попросят ?...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Рубик Докоян 5 июля 2018, 08:02

      Рыночная стоимость 400 к, думаю, что на двукратное повышение сговорятся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Майор Дзагоев 5 июля 2018, 08:24

      Первично была такая информация, а как прибавит за год, так могут цену и поднять. ))) Если он подойдёт ЦСКА, то по деньгам они его потянут. А за год всё может измениться, может и спонсор состоятельный найдётся или Рома подсобит...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Майор Дзагоев 5 июля 2018, 09:18

      При заключении договора аренды с опцией выкупа, сумма выкупа прописана заранее, так что повышения цены быть не может. Но могут быть так же прописаны доп.бонусы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Vickont 5 июля 2018, 19:30

      Хотелось бы верить в первое предложение вашего комментария

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 5 июля 2018, 06:22

      А право выкупа после аренды имеется?В том случае,если положительно зарекомендует себя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded > Муруал 5 июля 2018, 07:08

      Вроде писали, что опция выкупа есть.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11