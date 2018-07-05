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  • Гончаренко – о Бекао: «Есть время поработать с ним и подготовить к Суперкубку России»

Гончаренко – о Бекао: «Есть время поработать с ним и подготовить к Суперкубку России»

5 июля 2018, 01:09
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды защитнике Родриго Бекао.

«Мы ищем исполнителей практически на каждую позицию. Оценив имеющиеся варианты, мы решили пригласить Родриго. Он силен физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом.

По чемпионату мира мы видим, как важны в современном футболе стандартные положения, и здесь Бекао тоже способен нам помочь. Есть время, чтобы поработать с ним и подвести его в нужных кондициях к Суперкубку и старту чемпионата России», – сказал Гончаренко.

Бекао перешел в ЦСКА на правах аренды и проведет в команде год.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бекао Родриго Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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Муруал
1530760948
А право выкупа после аренды имеется?В том случае,если положительно зарекомендует себя.
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Рубик Докоян
1530764126
По крайней мере у него будет хорошая игровая практика на разных уровнях. И если парень обучаем и сообразительный, то прибавит у Гончаренко и из него будет толк. Писали, что опция на выкуп есть, но сколько за него попросят ?...
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insider_retro
1530774580
Пока, характеристики парня не впечатляют... Остаётся надежда на избирательность армейцев и способность угадывать с редкими приобретениями!..))
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ALEX ML
1530791791
Может и повезёт сразу, заиграет как нужно)))
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