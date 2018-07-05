Гончаренко – о Бекао: «Есть время поработать с ним и подготовить к Суперкубку России»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды защитнике Родриго Бекао.

«Мы ищем исполнителей практически на каждую позицию. Оценив имеющиеся варианты, мы решили пригласить Родриго. Он силен физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом.

По чемпионату мира мы видим, как важны в современном футболе стандартные положения, и здесь Бекао тоже способен нам помочь. Есть время, чтобы поработать с ним и подвести его в нужных кондициях к Суперкубку и старту чемпионата России», – сказал Гончаренко.

Бекао перешел в ЦСКА на правах аренды и проведет в команде год.