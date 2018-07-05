Виллиан – о возможном трансфере в «Барселону»: «Сейчас не тот момент, чтобы говорить об этом»

Полузащитник«Челси» и сборной Бразилии Виллиан прокомментировал возможный переход в «Барселону».

«Барселона»? Я видел слухи в интернете об этом. Но сейчас не подходящий момент, чтобы говорить об этом. Я сконцентрирован на ЧМ, и это то, что сейчас волнует нас.

В каждом матче я отдаю все, и с каждой игрой чувствую себя лучше. Я доволен своей игрой против Мексики, но больше доволен тем, что мы прошли в 1/4. Этот матч придал мне уверенности, я надеюсь, что сыграю еще лучше с Бельгией», – сказал Виллиан.

Матч четвертьфинала ЧМ Бразилия – Бельгия пройдет 6 июля.