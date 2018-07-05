Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллиан – о возможном трансфере в «Барселону»: «Сейчас не тот момент, чтобы говорить об этом»

    Полузащитник«Челси» и сборной Бразилии Виллиан прокомментировал возможный переход в «Барселону».

    «Барселона»? Я видел слухи в интернете об этом. Но сейчас не подходящий момент, чтобы говорить об этом. Я сконцентрирован на ЧМ, и это то, что сейчас волнует нас.

    В каждом матче я отдаю все, и с каждой игрой чувствую себя лучше. Я доволен своей игрой против Мексики, но больше доволен тем, что мы прошли в 1/4. Этот матч придал мне уверенности, я надеюсь, что сыграю еще лучше с Бельгией», – сказал Виллиан.

    Матч четвертьфинала ЧМ Бразилия – Бельгия пройдет 6 июля.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11