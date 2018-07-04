Ташаев заплатил 1,5 миллиона и расторг контракт с «Динамо»

Ну, что ж, насильно мил не будешь. Жаль, что у легендарного клуба остаётся всё меньше истинных патриотов. Желаю футбольной школе "Динамо" ежегодно воспитывать побольше таких, как Ташаев, с не меньшей суммой отступных, пусть летят ,куда хотят, но пополняют казну клуба (как "Аякс") и превращают его в преуспевающий в финансовом плане клуб. И тогда он будет выбирать кого и за сколько купить!
По информации Sport24, полузащитник «Динамо» Александр Ташаев покинул клуб.
Футболист заплатил сумму отступных 1,5 миллиона евро и расторг контракт с бело-голубыми. В ближайшее время он заключит соглашение со «Спартаком».
В прошлом сезоне Ташаев провел в РФПЛ 27 матчей, записав на свой счет семь голов и столько же результативных передач.