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    Ташаев заплатил 1,5 миллиона и расторг контракт с «Динамо»

    По информации Sport24, полузащитник «Динамо» Александр Ташаев покинул клуб.

    Футболист заплатил сумму отступных 1,5 миллиона евро и расторг контракт с бело-голубыми. В ближайшее время он заключит соглашение со «Спартаком».

    В прошлом сезоне Ташаев провел в РФПЛ 27 матчей, записав на свой счет семь голов и столько же результативных передач.

    Источник: Sport24

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    04.07.2018 17:00
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 4 июля 2018, 22:16

      Ну, что ж, насильно мил не будешь. Жаль, что у легендарного клуба остаётся всё меньше истинных патриотов. Желаю футбольной школе "Динамо" ежегодно воспитывать побольше таких, как Ташаев, с не меньшей суммой отступных, пусть летят ,куда хотят, но пополняют казну клуба (как "Аякс") и превращают его в преуспевающий в финансовом плане клуб. И тогда он будет выбирать кого и за сколько купить!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 21:15

      Это решение самого Ташаева и все что прописано было в его контракте, он выполнил.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 20:35

      Спам бабло вернет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 4 июля 2018, 20:27

      Соловьёв ему в помощь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июля 2018, 20:27

      уй они что сами могут заплатить иуда-дзюба тоже обещал заплатить за себя а платил губернатор Тулы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      яцык 4 июля 2018, 20:15

      что можно сказать иуда конченая

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > яцык 4 июля 2018, 21:52

      Он не воспитанник ментов, чтобы иудой быть, как дзюба.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 20:10

      всё по закону он сделал как приписано в контракте и нечего его осуждать

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июля 2018, 20:01

      Добро пожаловать домой Александр.
      В Спартак.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 июля 2018, 18:01

      Вот мелкий сученыш.

      3
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Kulimen 4 июля 2018, 21:15

      А в чём "сучёныш"?
      В том, что САМ деньги (отступные) заплатил и перешёл в команду намного выше классом и которая будет бороться за "золото" ЧР и играть в европейских кубках?
      Где у тебя логика?

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > derrik2000 5 июля 2018, 18:31

      А где у тебя логика, человек играл в ФНЛ прошлый год, где он мог взять 1,5 млн. долларов в кредит чтоль взял?

      0
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > o33uk 5 июля 2018, 23:25

      В карты выиграл! )))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > derrik2000 6 июля 2018, 18:04

      "Выше классом" - забавно, учитывая, что Свинтак был **** по игре в одну калитку в обеих встречах.

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июля 2018, 17:58

      Иногда такие игроки после 2-3 месячной задержки зарплаты в каком-либо клубе, дают слезливые интервью о наступающей нищете, что даже машину не на что заправить...
      Но, тем не менее, при необходимости могут и контрактик одним махом выкупить...

      14
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      Рейтинг: +379

      o33uk > insider_retro 4 июля 2018, 18:29

      Может видел небольшое интервью Степашина после матча Динамо спартак в тушино, когда он типо пошутил по поводу того что Ташаев уже подписал контракт со спартаком мне тогда показалась шутка странной.... а это была не шутка.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 4 июля 2018, 21:23

      Jedem das seine.
      (с)
      Всю жизнь грешил на немчуру,а оказалось..Цицерон,блин!!
      Гуру,как жить дальше.?!))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 4 июля 2018, 21:37

      Это ещё не вся жизнь! Жизнь продолжается!...))
      Она ещё не раз улыбнёт и откроет глаза нам - страждущим и познающим!!..))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 4 июля 2018, 21:45

      Ага..(


      Хреново только,что скорее нам- наоборот...
      страдающим,всё знающим..но поддающим.))

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