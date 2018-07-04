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  • Новосельцев не нужен «Зениту». Клуб уже нашел игроку варианты продолжения карьеры

Новосельцев не нужен «Зениту». Клуб уже нашел игроку варианты продолжения карьеры

4 июля 2018, 12:57
38

«Зенит» расстанется с защитником Иваном Новосельцевым этим летом. Петербургский клуб уже нашел футболисту варианты продолжения карьеры.

Вчера сине-бело-голубые отправились на второй предсезонный сбор в Австрию. Новосельцев с командой не полетел.

«Решением тренерского штаба Иван Новосельцев не полетел на второй тренировочный сбор с командой, клуб уже предложил игроку варианты продолжения профессиональной карьеры», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2016 года. За это время он принял участие лишь в девяти матчах петербуржцев. Вторую часть прошлого сезона игрок провел в аренде в тульском «Арсенале».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (38)
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oyabun
1530699520
Уткин был прав - Зенит - кладбище игроков. Кто следующий на выход? Набиуллин?
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_Marqella_
1530699640
Ну хоть подзаработал)))
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insider_retro
1530700020
Расставание пройдёт без слёз и всхлипываний... Что называется - не формат... Где-нибудь, может и найдётся...
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hevbn 28
1530700021
"Новосельцев не нужен Зениту" не новость , а бомба!!!, думаю Зенит мог бы предложить ему стать уборщиком на базе или поваром в команде , а если серьёзно ,я просто не знаю как к этому относится . Новосельцев на мой взгляд стал нарицательным именем, так можно называть любого игрока который закончил с футболом перейдя в "большую" команду , что по сути и случилось с Иваном к сожалению.
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SPACE TRUCKIN
1530700440
эх,Ваня! любим был в Ростове...сейчас будешь по арендам мыкать...
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polt
1530700613
Сам выбрал себе такую судьбу в футболе. Два года просидел на скамейке под хорошую зарплату, теперь куда нибудь доигрывать или еще посидеть...
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Путник 13
1530701595
Юсупов, Эрнани, Цаллагов, Заболотный, Оздоев....на выход...российские держатся только из-за лимита..
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zigbert
1530706557
Какие интересно будут эти варианты?
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OfaZavr
1530718367
вполне ожидаемый исход его перехода и последующего сидения, теперь только в клубы нижней восьмерки или в ФНЛ. лучший конечно вариант перейти в Рубин к Бекиевичу на перевоспитание)
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Spiridonovich
1530718804
Один из самых криминальных футбольных клубов, Зенит хапает всё что попадётся под руку. Бюджетных денег не жалко, а казну можно ежегодно пополнять за счёт поднятия тарифов и ограбления населения. Новосельцев играл в Ростове, был игроком основы, привлекался в сборную, мог стать классным центральным защитником. Руководство Зенита практически уничтожило карьеру этого игрока. Точно такая же история с Полозом и многими другими игроками. Фурсенко, Дюков и прочая уничтожают наш футбол. А наш не дееспособный РФС всему этому потворствует.
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