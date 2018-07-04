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    Новосельцев не нужен «Зениту». Клуб уже нашел игроку варианты продолжения карьеры

    «Зенит» расстанется с защитником Иваном Новосельцевым этим летом. Петербургский клуб уже нашел футболисту варианты продолжения карьеры.

    Вчера сине-бело-голубые отправились на второй предсезонный сбор в Австрию. Новосельцев с командой не полетел.

    «Решением тренерского штаба Иван Новосельцев не полетел на второй тренировочный сбор с командой, клуб уже предложил игроку варианты продолжения профессиональной карьеры», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

    Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2016 года. За это время он принял участие лишь в девяти матчах петербуржцев. Вторую часть прошлого сезона игрок провел в аренде в тульском «Арсенале».

    Источник: Sport24

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    04.07.2018 12:57
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +111

      baddy 5 июля 2018, 17:41

      Поделом Ваньке! Погнался за бабками и на клуб свой наплевал. Просидел два года на скамейке и пинка получил.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 4 июля 2018, 18:40

      Один из самых криминальных футбольных клубов, Зенит хапает всё что попадётся под руку. Бюджетных денег не жалко, а казну можно ежегодно пополнять за счёт поднятия тарифов и ограбления населения. Новосельцев играл в Ростове, был игроком основы, привлекался в сборную, мог стать классным центральным защитником. Руководство Зенита практически уничтожило карьеру этого игрока. Точно такая же история с Полозом и многими другими игроками. Фурсенко, Дюков и прочая уничтожают наш футбол. А наш не дееспособный РФС всему этому потворствует.

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Spiridonovich 4 июля 2018, 21:21

      Надеюсь, что с приходом на капитанский мостик Семака ситуация с "хапаньем" игроков из других команд ЧР прекратится.
      Да и дорогие иностранцы убегут, а останутся только те, кто действительно хочет и может играть за Зенит.
      Ну, конечно, разгрузят при этот основательно зарплатную ведомость.
      А то уже просто смешно и горько смотреть: зарплатная ведомость, как в хорошем европейском клубе, а то и повыше, а отдача от игроков - пшик.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > derrik2000 5 июля 2018, 11:45

      Ну вы успешно перехватили знамя Зенита в этом вопросе.

      0
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > o33uk 5 июля 2018, 23:26

      ЭТО знамя у Зенита никому не перехватить!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 18:32

      вполне ожидаемый исход его перехода и последующего сидения, теперь только в клубы нижней восьмерки или в ФНЛ. лучший конечно вариант перейти в Рубин к Бекиевичу на перевоспитание)

      6
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      Рейтинг: +54663

      MaxRnD > OfaZavr 4 июля 2018, 20:20

      Ну да, и каждый день пусть Бекиевич ему воспитательный мультик про "Мы делили апельсин" крутит по паре раз, чтоб жадность ограничивать

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 июля 2018, 17:07

      Бесплатно в Рубин уйдет, когда контракт закончиться или если бесплатно отпустят

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 4 июля 2018, 16:09

      На месте клубов РФПЛ я бы не торопился с покупками именно сейчас после Чемпа мира когда цены на максимуме зимой

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      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 4 июля 2018, 16:34

      На месте клубов РФПЛ я бы не торопился с покупками именно сейчас после Чемпа мира когда цены на максимуме, а подождал бы зимы. Зимой зенит начнёт распихивать своё "добро" куда попало(ЭТОГО САМОГО "ДОБРА" СТОЛЬКО!) т.к. зарплатную ведомость надо разгружать за два года наше "народное достояние" располнело до безобразия, а без участия в ЛЧ жирок выпирающий прятать всё труднее. Могут начаться вопросы по поводу ФФП(финансовый фэйр-плей) и его соблюдения и тут уж одними баснями про шарфики и билеты отмазаться трудно будет.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 15:15

      Какие интересно будут эти варианты?

      7
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 июля 2018, 15:04

      сразу было ясно, что в зените играть не будет, потянулся за длинным рублем и сел на лавку, а мог бы на чм играть

      3
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      Рейтинг: +379

      o33uk > серега кашин 4 июля 2018, 16:00

      Всё тобой сказанное можно отнести к Ташаеву на 100% только в одном случае вы разводите ля ля про рост и ЛЧ а в другом про длинный рубль и т.д. ........

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > o33uk 4 июля 2018, 19:17

      Так это, его право - сидеть на скамейке и получать 3 руб или играть в Ростове и получать 1 руб. Он выбрал больший оклад, значит так ему удобнее.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Leon_ARS 5 июля 2018, 12:35

      Твою позицию про автокомбинат я вчера понял, только люди которые ходят на стадион с такой позицией совсем не согласны.

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 4 июля 2018, 14:57

      Хочешь срубить бобла и потерять спортивную форму, а так же почет и уважение болельщиков - ступай в Зенит.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 14:56

      Справедливое решение.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 4 июля 2018, 14:51

      Набрали игроков потом не знают что с ними делать.

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