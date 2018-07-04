Новосельцев не нужен «Зениту». Клуб уже нашел игроку варианты продолжения карьеры

«Зенит» расстанется с защитником Иваном Новосельцевым этим летом. Петербургский клуб уже нашел футболисту варианты продолжения карьеры.

Вчера сине-бело-голубые отправились на второй предсезонный сбор в Австрию. Новосельцев с командой не полетел.

«Решением тренерского штаба Иван Новосельцев не полетел на второй тренировочный сбор с командой, клуб уже предложил игроку варианты продолжения профессиональной карьеры», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2016 года. За это время он принял участие лишь в девяти матчах петербуржцев. Вторую часть прошлого сезона игрок провел в аренде в тульском «Арсенале».