«ПСЖ» предлагает Канте зарплату в 15 миллионов

Так просто Челси не отдаст Канте.
«ПСЖ» работает над переходом полузащитника «Челси» Н’Голо Канте, который считается для парижан приоритетной целью, сообщает Paris United.
Столичный клуб разработал проект персонального контракта для футболиста. По нему Канте будет зарабатывать в «ПСЖ» 15 миллионов евро в год.
Переговоры по трансферу с «Челси» продолжаются. Британцы рассчитывают выручить за своего игрока не менее 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может обменять на него Адриана Рабьо.