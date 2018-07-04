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    «ПСЖ» предлагает Канте зарплату в 15 миллионов

    «ПСЖ» работает над переходом полузащитника «Челси» Н’Голо Канте, который считается для парижан приоритетной целью, сообщает Paris United.

    Столичный клуб разработал проект персонального контракта для футболиста. По нему Канте будет зарабатывать в «ПСЖ» 15 миллионов евро в год.

    Переговоры по трансферу с «Челси» продолжаются. Британцы рассчитывают выручить за своего игрока не менее 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может обменять на него Адриана Рабьо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 14:55

      Так просто Челси не отдаст Канте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Sarco 4 июля 2018, 14:24

      Давайти Вератти + деньги и мы подумаем )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Gamidio 4 июля 2018, 11:56

      слишком высокая зарплата для него

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Gamidio 4 июля 2018, 13:31

      Потому, что он не в Барселоне?

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