Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Девять бесплатных поездов привезут шесть тысяч болельщиков в Сочи на матч России с Хорватией

    Сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией. Игра пройдет в пятницу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».

    Девять бесплатных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону доставят около шести тысяч болельщиков и представителей СМИ в Сочи, сообщает официальный портал ЧМ-2018. После матча из Сочи 8, 9 и 10 июля будет отправлено 11 составов на семь тысяч мест.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 4 июля 2018, 17:43

      РЖД лукавит.Друзья по билету на матч уже пытались бесплатно съездить в Сочи.Удалось.В битком набитом вагоне и только в один конец.Обратно только за деньги!И естественно потом остальная страна заплатит всем "олигарх-компаниям" всё-всё до копеечки и с процентами!Бесплатного сыра не бывает...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Dino005 4 июля 2018, 11:40

      Нам не жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 4 июля 2018, 10:12

      А почему, собственно, бесплатно????? С чего такая щедрость???
      У нас ветераны только на день победы бесплатно в городском транспорте ездят (и то не везде), а тут поезда....
      Покрасоваться??? Мы же за всё заплатим, получается....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Denis SPb 4 июля 2018, 10:21

      Путин утвердил повышение пошлин за загранпаспорт и водительские права

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Denis SPb 4 июля 2018, 10:22

      так что все нормально плюс я прогнозирую в связи с этим победу сборной россии над сборной хор ватии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 июля 2018, 10:02

      конечно россия же щедрая душа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 10:01

      Бесплатно ничего не бывает. Мы потом заплатим МПС и другим ведомствам и министерствам, которые уже с 1 июля подняли тарифы на ЖКХ, на другие услуги НДС поднимут и на всё, что может подняться...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июля 2018, 09:39

      а мы все остальные теперь ездим в электричках за 740 р когда до ЧМ билет стоил 450 не хило да? вот вам и ЧМ кому это на пользу

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11