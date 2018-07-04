Девять бесплатных поездов привезут шесть тысяч болельщиков в Сочи на матч России с Хорватией

Сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией. Игра пройдет в пятницу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт».

Девять бесплатных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону доставят около шести тысяч болельщиков и представителей СМИ в Сочи, сообщает официальный портал ЧМ-2018. После матча из Сочи 8, 9 и 10 июля будет отправлено 11 составов на семь тысяч мест.