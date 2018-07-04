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    Полиция задержала двух аргентинских фанатов за запуск квадрокоптера на Красной площади

    Два фаната сборной Аргентины были привлечены к административной ответственности в Москве. Они запустили квадрокоптер на Красной площади.

    В понедельник вечером граждане Аргентины 1986 и 1983 годов рождения, находившиеся в столице России в качестве футбольных болельщиков, прибывших на чемпионат мира-2018, запускали квадрокоптер в районе Лобного места. За это их задержал отряд полиции.

    Квадрокоптер был изъят, решается вопрос о возбуждении административного дела.

    Источник: Интерфакс

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    04.07.2018 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 июля 2018, 10:37

      да казнить их прям на лобном месте.. четвертовать.. гы-гы..

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 июля 2018, 10:10

      шпион...

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 4 июля 2018, 08:20

      Ну откуда же им знать, что нельзя на лобном месте квадрокоптер запускать.Надо было ставить знак, квадрокоптеру кранты. # )))

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      Рейтинг: +1168

      Argon > Чуни Муни 4 июля 2018, 10:30

      Теперь это их проблемы. На все знаки не поставишь.

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