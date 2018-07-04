Полиция задержала двух аргентинских фанатов за запуск квадрокоптера на Красной площади

Два фаната сборной Аргентины были привлечены к административной ответственности в Москве. Они запустили квадрокоптер на Красной площади.

В понедельник вечером граждане Аргентины 1986 и 1983 годов рождения, находившиеся в столице России в качестве футбольных болельщиков, прибывших на чемпионат мира-2018, запускали квадрокоптер в районе Лобного места. За это их задержал отряд полиции.

Квадрокоптер был изъят, решается вопрос о возбуждении административного дела.