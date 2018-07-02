Бразилия победила Мексику благодаря мячам Неймара и Фирмино

Сегодня сборная Бразилии победила Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Счет в игре на 51-й минуте открыл нападающий бразильцев Неймар. Этот мяч стал для него вторым на турнире.

Закрепил преимущество желто-зеленых форвард Роберто Фирмино за две минуты до конца основного времени встречи.

1:0 – Неймар, 51

twit text — GetSportsFocus (@GetSportsFocus) 2 июля 2018 г.

2:0 – Фирмино, 88