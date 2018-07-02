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    Бразилия победила Мексику благодаря мячам Неймара и Фирмино

    Сегодня сборная Бразилии победила Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    Счет в игре на 51-й минуте открыл нападающий бразильцев Неймар. Этот мяч стал для него вторым на турнире.

    Закрепил преимущество желто-зеленых форвард Роберто Фирмино за две минуты до конца основного времени встречи.

    1:0 – Неймар, 51

    2:0 – Фирмино, 88

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2018, 18:36

      Натуральный цвет-натуральный футбол...
      а мексика зря покрасилась.видимо.

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