Бразилия победила Мексику благодаря мячам Неймара и Фирмино

Натуральный цвет-натуральный футбол...
а мексика зря покрасилась.видимо.
Сегодня сборная Бразилии победила Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Счет в игре на 51-й минуте открыл нападающий бразильцев Неймар. Этот мяч стал для него вторым на турнире.
Закрепил преимущество желто-зеленых форвард Роберто Фирмино за две минуты до конца основного времени встречи.
1:0 – Неймар, 51
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— GetSportsFocus (@GetSportsFocus) 2 июля 2018 г.
2:0 – Фирмино, 88
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— Tracklist (@PortalTracklist) 2 июля 2018 г.