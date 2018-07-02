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    Каспер Шмейхель: «После игры с хорватами я разочарован и горд»

    Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии (1:1). Благодаря победе в серии пенальти дальше прошли балканцы.

    «Странные чувства. Я испытываю огромное разочарование, но в то же время я горд за наше выступление.

    У нас была возможность выиграть, и, считаю, мы были лучше соперника во второй половине игры. Трудно сейчас сдерживать эмоции», – сказал игрок.

    Шмейхель стал лучшим футболистом матча.

    Источник: ФИФА

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    02.07.2018 01:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:18

      К мастерству Шмейхеля прибавился еще и опыт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 2 июля 2018, 09:49

      Достойный приёмник своего отца.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 июля 2018, 08:48

      Прекрасная игра.
      А Каспер - один из лучших киперов в мире, если не лучший.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июля 2018, 08:22

      Отличная игра.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 июля 2018, 06:33

      Шмейхель в порядке!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      MURODJON 2 июля 2018, 06:15

      красавчик

      1
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