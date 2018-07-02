Каспер Шмейхель: «После игры с хорватами я разочарован и горд»

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии (1:1). Благодаря победе в серии пенальти дальше прошли балканцы.

«Странные чувства. Я испытываю огромное разочарование, но в то же время я горд за наше выступление.

У нас была возможность выиграть, и, считаю, мы были лучше соперника во второй половине игры. Трудно сейчас сдерживать эмоции», – сказал игрок.

Шмейхель стал лучшим футболистом матча.