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    Каррера: «Бразилия – фаворит чемпионата мира-2018»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выделил фаворита чемпионата мира-2018, выбрав одну из оставшихся команд. Итальянец таковыми считает бразильцев.

    «Да, я считаю, что именно они являются фаворитом мундиаля. Эта команда обладает высококлассными игроками, которые всегда на 100% выкладываются за свою команду.

    Кроме того, стоит отметить сплоченность футболистов, а также нацеленность на конкретный результат», – сказал Каррера.

    В 1/8 финала бразильцы сыграют с мексиканцами.

    Источник: RT

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    01.07.2018 13:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 11:16

      Да Бразилия главный претендент на звание "ЧМ".

      0
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 1 июля 2018, 15:24

      Селесао-Красная Фурия это финал ЧМ 2018, а там мяч круглый??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 1 июля 2018, 15:11

      Бельгия , Хорваты на много уверенней играют вообще красавцы!
      Франция тоже хорошо ,но в целом пока похуже двух предыдущих стран)

      3
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 1 июля 2018, 14:51

      Бельгия выиграет этот мундиаль!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 июля 2018, 14:38

      Выиграть может любая из команд, добравшаяся до полуфинала, а фаворит по любому Бразилия.Они всегда фаворит, даже если не в форме.
      Это как Россия по хоккею.Или Канада.

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