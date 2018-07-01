Каррера: «Бразилия – фаворит чемпионата мира-2018»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выделил фаворита чемпионата мира-2018, выбрав одну из оставшихся команд. Итальянец таковыми считает бразильцев.

«Да, я считаю, что именно они являются фаворитом мундиаля. Эта команда обладает высококлассными игроками, которые всегда на 100% выкладываются за свою команду.

Кроме того, стоит отметить сплоченность футболистов, а также нацеленность на конкретный результат», – сказал Каррера.

В 1/8 финала бразильцы сыграют с мексиканцами.