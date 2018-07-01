«Манчестер Юнайтед» хочет снизить цену на Фекира из-за проблем футболиста с коленом

Позиция "Ливера" по Фекиру понятна была, зачем им игрок да ещё дорогостоящий с проблемой в коленном суставе."Мю" хочет сбить цену, но от этого проблема в коленном суставе не исчезнет...
Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хочет снизить цену на француза на 6 миллионов евро из-за проблем футболиста с коленом.
Ранее из-за проблем со здоровьем от трансфера Фекира отказался «Ливерпуль».
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обсудил возможной переход с руководством «Лиона».