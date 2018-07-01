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    «Манчестер Юнайтед» хочет снизить цену на Фекира из-за проблем футболиста с коленом

    Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хочет снизить цену на француза на 6 миллионов евро из-за проблем футболиста с коленом.

    Ранее из-за проблем со здоровьем от трансфера Фекира отказался «Ливерпуль».

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обсудил возможной переход с руководством «Лиона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 10:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 июля 2018, 10:51

      Позиция "Ливера" по Фекиру понятна была, зачем им игрок да ещё дорогостоящий с проблемой в коленном суставе."Мю" хочет сбить цену, но от этого проблема в коленном суставе не исчезнет...

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