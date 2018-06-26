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  • Ди Мария: «Реал» не хотел, чтобы я играл в финале ЧМ-2014. Это бизнес, все просто»

Ди Мария: «Реал» не хотел, чтобы я играл в финале ЧМ-2014. Это бизнес, все просто»

26 июня 2018, 19:25
12

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о том, почему не сыграл в финале ЧМ-2014 против Германии.

«Было утро перед ЧМ-2014, 11 часов. Я лежал на кушетке и ждал укола в ногу. В четвертьфинале я надорвал мышцы бедра, но на обезболивающих я мог бы сыграть.

Я сказал тренерам: «Если я сломаюсь, позвольте мне сделать это. Мне все равно. Я хочу играть». Я держал лед на ноге, когда вошел наш врач Даниэль Мартинес. У него в руках был конверт. Он сказал: «Смотри, Анхель, это конверт из Мадрида».

Я сказал: «О чем вы?» Он ответил: «Там считают, что ты не в состоянии играть. Они вынуждают нас не разрешать тебе сыграть сегодня».

Тогда я сразу понял, что происходит. Все слышали слухи, что «Реал» собирался подписать Хамеса Родригеса после ЧМ, и я знал, что они захотят продать меня. Они не хотели, чтобы их имущество было повреждено. Все просто.

Это бизнес в футболе, люди не всегда его видят. Я попросил Даниэля дать мне письмо. Я даже не прочел его – сразу разорвал», – написал Ди Мария для Player's Tribune.

Ди Мария не вышел на поле составе сборной в финале ЧМ-2014 против Германии. Аргентинцы проиграли со счетом 0:1.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Аргентина Ди Мария Анхель
Комментарии (12)
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KOLBIS
1530030568
Прости Анхель,бизнес,ничего личного...
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ВикторВВ
1530030657
История коих сотни наверное, и о которых мало кто знает из широкой общественности!
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Тибер
1530031126
Это футбол ! Поинтересуйтесь историей этой игры! ))
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DeStar
1530032442
Да ладно , некоторые типа моура вообще врут что их игроки травмированы чтобы не пускать их в сборные . Так делают много клубов . Тем более что Реал ?давил на руководство Аргентины?на тебя ?захотел бы - сыграл . Не Реал такие решения принимает я думаю , тем более в Аргентине , как Малой сказал бы , так и сделали бы
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Schicko_008
1530034030
Мне в этой истории удивительно одно: ПИСЬМО?? В КОНВЕРТЕ??? ЧТО???
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DeStar
1530040214
мудак! левый пенальти!
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ItalianFootball
1530083236
Если не прочел и порвал, почему не сыграл ?
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