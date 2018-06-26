Ди Мария: «Реал» не хотел, чтобы я играл в финале ЧМ-2014. Это бизнес, все просто»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о том, почему не сыграл в финале ЧМ-2014 против Германии.

«Было утро перед ЧМ-2014, 11 часов. Я лежал на кушетке и ждал укола в ногу. В четвертьфинале я надорвал мышцы бедра, но на обезболивающих я мог бы сыграть.

Я сказал тренерам: «Если я сломаюсь, позвольте мне сделать это. Мне все равно. Я хочу играть». Я держал лед на ноге, когда вошел наш врач Даниэль Мартинес. У него в руках был конверт. Он сказал: «Смотри, Анхель, это конверт из Мадрида».

Я сказал: «О чем вы?» Он ответил: «Там считают, что ты не в состоянии играть. Они вынуждают нас не разрешать тебе сыграть сегодня».

Тогда я сразу понял, что происходит. Все слышали слухи, что «Реал» собирался подписать Хамеса Родригеса после ЧМ, и я знал, что они захотят продать меня. Они не хотели, чтобы их имущество было повреждено. Все просто.

Это бизнес в футболе, люди не всегда его видят. Я попросил Даниэля дать мне письмо. Я даже не прочел его – сразу разорвал», – написал Ди Мария для Player's Tribune.

Ди Мария не вышел на поле составе сборной в финале ЧМ-2014 против Германии. Аргентинцы проиграли со счетом 0:1.