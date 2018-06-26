«ПСЖ» хочет переманить Канте, используя семью игрока

«ПСЖ» не прекращает попыток заполучить полузащитника «Челси» Н'Голо Канте этим летом.

Парижане находятся в контакте с членами семьи француза. Несмотря на заявления самого футболиста, что он счастлив в Лондоне, все еще есть надежда убедить его вернуться на родину.

Члены семьи хавбека считают, что Канте должен принять предложение «ПСЖ», поскольку считают, что этот шаг – наилучший способ для реализации игроком своего потенциала и карьерных перспектив.

Предполагается, что решающим фактором в переходе полузащитника в «ПСЖ» станет преемник Антонио Конте на посту главного тренера «Челси» и его работа с Канте.