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    «ПСЖ» хочет переманить Канте, используя семью игрока

    «ПСЖ» не прекращает попыток заполучить полузащитника «Челси» Н'Голо Канте этим летом.

    Парижане находятся в контакте с членами семьи француза. Несмотря на заявления самого футболиста, что он счастлив в Лондоне, все еще есть надежда убедить его вернуться на родину.

    Члены семьи хавбека считают, что Канте должен принять предложение «ПСЖ», поскольку считают, что этот шаг – наилучший способ для реализации игроком своего потенциала и карьерных перспектив.

    Предполагается, что решающим фактором в переходе полузащитника в «ПСЖ» станет преемник Антонио Конте на посту главного тренера «Челси» и его работа с Канте.

    Источник: Tribalfootball

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    26.06.2018 14:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 27 июня 2018, 17:07

      что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 20:25

      Переходить в ПСЖ нет никакого смысла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 июня 2018, 17:36

      В заложники что ли взять?) Иной причины не вижу переезжать из одной из лучших лиг мира в болото с улитками и лягушками.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 июня 2018, 16:08

      Хах... Из Челси переходить в ПСЖ - это на понижение. Повышение только в зарплате. Амбиции парижан заоблачные, но реальных успехов в ЛЧ ждать ещё придётся не мало. А Лига 1 сейчас вообще толком никого не интересует - чемпионат пары команд, ни в какое сравнение с АПЛ.
      Если Канте нравится в Лондоне, пусть там и остаётся. А если есть какие-то сомнения, то давай к нам в Барсу, оочень нужно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Стопкран > Cules2013 26 июня 2018, 17:30

      давай к нам в Барсу, оочень нужно =======А Барса выдвинула предложение ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -98

      Army_Fan 26 июня 2018, 15:00

      За 100 уйдет

      3
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