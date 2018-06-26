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«ПСЖ» хочет переманить Канте, используя семью игрока

26 июня 2018, 14:29
7

«ПСЖ» не прекращает попыток заполучить полузащитника «Челси» Н'Голо Канте этим летом.

Парижане находятся в контакте с членами семьи француза. Несмотря на заявления самого футболиста, что он счастлив в Лондоне, все еще есть надежда убедить его вернуться на родину.

Члены семьи хавбека считают, что Канте должен принять предложение «ПСЖ», поскольку считают, что этот шаг – наилучший способ для реализации игроком своего потенциала и карьерных перспектив.

Предполагается, что решающим фактором в переходе полузащитника в «ПСЖ» станет преемник Антонио Конте на посту главного тренера «Челси» и его работа с Канте.

Источник: Tribalfootball
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Челси Канте Н'Голо
Комментарии (7)
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Army_Fan
1530014431
За 100 уйдет
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Cules2013
1530018509
Хах... Из Челси переходить в ПСЖ - это на понижение. Повышение только в зарплате. Амбиции парижан заоблачные, но реальных успехов в ЛЧ ждать ещё придётся не мало. А Лига 1 сейчас вообще толком никого не интересует - чемпионат пары команд, ни в какое сравнение с АПЛ. Если Канте нравится в Лондоне, пусть там и остаётся. А если есть какие-то сомнения, то давай к нам в Барсу, оочень нужно.
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Viper for CSKA
1530023760
В заложники что ли взять?) Иной причины не вижу переезжать из одной из лучших лиг мира в болото с улитками и лягушками.
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zigbert
1530033933
Переходить в ПСЖ нет никакого смысла.
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Docentusa
1530108474
что?
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