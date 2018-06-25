Кантона – сборной Бразилии: «Больше никаких крокодильих слез»

Бывший футболист сборной Франции Эрик Кантона призвал футболистов Бразилии быть более мужественными в матчах чемпионата мира-2018.

В игре со сборной Коста-Рики нападающий бразильцев Неймар пытался заработать пенальти, симулируя падение в штрафной площади соперника. После игры он же расплакался.

«Больше никакого обмана. Больше никаких крокодильих слез. Больше никакого нарциссизма. Давайте любить Бразилию так, как любили ее мы», – написал Кантона в инстаграме.