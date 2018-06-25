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    Кантона – сборной Бразилии: «Больше никаких крокодильих слез»

    Бывший футболист сборной Франции Эрик Кантона призвал футболистов Бразилии быть более мужественными в матчах чемпионата мира-2018.

    В игре со сборной Коста-Рики нападающий бразильцев Неймар пытался заработать пенальти, симулируя падение в штрафной площади соперника. После игры он же расплакался.

    «Больше никакого обмана. Больше никаких крокодильих слез. Больше никакого нарциссизма. Давайте любить Бразилию так, как любили ее мы», – написал Кантона в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.06.2018 11:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 июня 2018, 17:59

      Правильно сказал Эрик! Сколько видел сб. Бразилии, начиная с 1994 года, не помню такую плачущую от ничего.. Помню слезы радости от битвы и слезы поражения опять же в битве.. А здесь показуха...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 14:24

      Кантона прав. А кто на фото?

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 25 июня 2018, 14:38

      бразильский полузащитник Сократес.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert > OfaZavr 25 июня 2018, 14:45

      Спасибо ,только к чему он здесь?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 25 июня 2018, 19:18

      этим как бы Кантона дает понять нынешнему поколению бразильцев что тогда игроки были настоящими бойцами а не как сейчас слезы, симуляции и любование собой. призывает их играть и вести себя как Сократес.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 13:45

      правильно, равняться нынешним нужно на достойных представителей прошлых поколений.

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 июня 2018, 13:32

      Сарказм....

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 25 июня 2018, 12:45

      Кантона на Крестовского похож на этой фотке

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Стаz 25 июня 2018, 13:39

      А вы уверены что это Эрик?)

      1
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 25 июня 2018, 12:30

      Да, были времена, были Люди, как тот же Сократес на фотографии.
      А теперь сравните его с этой рванью Неймаром... Титан и мерзота.

      -1
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 25 июня 2018, 11:57

      Бразилия не впечатляет,ещё больше Неймар☝️Бразилия была большой командой в 2002 году☝️

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 25 июня 2018, 11:42

      Сократес !
      Играл человек с высоко поднятой головой.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 11:36

      Лапшеобразный опять истерить будет...

      1
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