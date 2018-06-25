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    Погба – о скамейке запасных: «Это было для меня большим опытом»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба с пониманием отнесся к дисциплинарным мерам Жозе Моуринью в прошлом сезоне.

    «Это было для меня большим опытом. Но я не вижу в этом ничего страшного. Такая мера заставляет тебя расти, развиваться.

    У меня раньше еще не было сезона, когда я оказывался бы в запасе. Это выбор тренера, его работа. И я должен принимать это. Отвечать нужно только своей игрой», – цитирует слова Погба A Bola.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 10:11

      Эти слова надо теперь подкрепить делом в следующем сезоне...

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