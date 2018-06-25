Погба – о скамейке запасных: «Это было для меня большим опытом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба с пониманием отнесся к дисциплинарным мерам Жозе Моуринью в прошлом сезоне.

«Это было для меня большим опытом. Но я не вижу в этом ничего страшного. Такая мера заставляет тебя расти, развиваться.

У меня раньше еще не было сезона, когда я оказывался бы в запасе. Это выбор тренера, его работа. И я должен принимать это. Отвечать нужно только своей игрой», – цитирует слова Погба A Bola.