Гуардадо: «Мексика хочет победить на чемпионате мира»

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо подвел итоги победного матча чемпионата мира с Южной Кореей (2:1). Игрок заявил, что его команда хочет выиграть турнир.

«Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне. Мы побеждаем для будущего. Мы хотим победить в этом чемпионате мира, так же, как и сегодня одержали победу. Мы улучшили свои возможности этими двумя победами.

Наши болельщики ждали нашей победы, и мы счастливы, что оправдали их ожидания. Для нас эта победа над корейцами большая радость», – сказал Гуардадо.