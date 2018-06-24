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    Гуардадо: «Мексика хочет победить на чемпионате мира»

    Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо подвел итоги победного матча чемпионата мира с Южной Кореей (2:1). Игрок заявил, что его команда хочет выиграть турнир.

    «Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне. Мы побеждаем для будущего. Мы хотим победить в этом чемпионате мира, так же, как и сегодня одержали победу. Мы улучшили свои возможности этими двумя победами.

    Наши болельщики ждали нашей победы, и мы счастливы, что оправдали их ожидания. Для нас эта победа над корейцами большая радость», – сказал Гуардадо.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2018 09:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:38

      Откровенно говоря с корейцами выглядели хуже чем с немцами. Из группы тоже еще надо выйти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 14:25

      Рано, рано... Давайте сначала из группы выйдите, а если до 1/2 доберётесь, там видно будет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 июня 2018, 13:56

      финал Россия-Мексика? Мечты сбываются..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 24 июня 2018, 12:12

      на губу не наступи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 11:42

      Мечтать не вредно,но вредно не мечтать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 24 июня 2018, 11:33

      Все хотят победить

      1
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