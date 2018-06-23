«Ливерпуль» предложил «Реалу» 180 миллионов за Асенсио 

По информации Mundo Deportivo, «Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

Сообщается, что мерсисайдский клуб предложил 180 миллионов евро за хавбека. В переходе заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Сумма отступных за игрока – 700 миллионов евро.

В минувшем сезоне Асенсио провел за мадридский клуб 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.

«Реал» отказался продавать Асенсио за 150 миллионов