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    «Ливерпуль» предложил «Реалу» 180 миллионов за Асенсио 

    По информации Mundo Deportivo, «Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

    Сообщается, что мерсисайдский клуб предложил 180 миллионов евро за хавбека. В переходе заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    Сумма отступных за игрока – 700 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Асенсио провел за мадридский клуб 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.

    «Реал» отказался продавать Асенсио за 150 миллионов

    Источник: Mundodeportivo

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    23.06.2018 20:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 26 июня 2018, 11:05

      Сомневаюсь, что Клопп способен инициировать настолько нереальную сделку

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:56

      Игрок не плохой ,но дороговато.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 июня 2018, 23:02

      Круто!!!

      0
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 23 июня 2018, 22:36

      Берите Черышева))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 июня 2018, 21:57

      Офигеть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 23 июня 2018, 21:50

      Как бы по-мягче выразиться? Попахивает нае... обманом, в общем.

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 июня 2018, 21:24

      Ливерпулю как воздух необходим приличный голкипер!!!и не жалеть на это средств.иначе-еще один сезон насмарку.

      3
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      Рейтинг: +185

      Тибер > Marley Bob 23 июня 2018, 21:53

      а че забирайте Акинфеева ) или Weidenfeller лучше ? )))

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 23 июня 2018, 21:17

      Он перспективный, но столько не стоит. 180 млн это деньги за состоявшегося игрока, добившегося многого, а за перспективу платить по меньшей мере странно.

      2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 21:11

      Лучше Головина купите миллионов так за 30 )))

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 23 июня 2018, 20:55

      Что-то с трудом верится, что Ливерпуль готов к таким трансферам.

      7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Eddyson 23 июня 2018, 20:58

      Да и собственно зачем?

      3
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