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    «Реал» отказался продавать Асенсио за 150 миллионов

    «Реал» отклонил два предложения по полузащитнику Марко Асенсио.

    Английские клубы предлагали за испанца 150 миллионов евро. Об этом сообщил агент футболиста Горацио Гахиоли.

    «Реал» получил два предложения о трансфере Асенсио за 150 миллионов, но клуб отклонил их. У Марко невероятное будущее», – сказал агент.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Асенсио провел 32 матча, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: AS

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    25.05.2018 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 мая 2018, 02:48

      была новость летом ... про псж, бред это. Слишком много за него на данный момент. Ладно иско, он доказывал уже своей магией владения мяча. и я поверю что его тот же мс хочет. Но покажите мне того кто за 150 хочет асенсио, рано еще

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