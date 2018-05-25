«Реал» отказался продавать Асенсио за 150 миллионов

«Реал» отклонил два предложения по полузащитнику Марко Асенсио.

Английские клубы предлагали за испанца 150 миллионов евро. Об этом сообщил агент футболиста Горацио Гахиоли.

«Реал» получил два предложения о трансфере Асенсио за 150 миллионов, но клуб отклонил их. У Марко невероятное будущее», – сказал агент.

В нынешнем розыгрыше Примеры Асенсио провел 32 матча, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.