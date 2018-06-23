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    Озил остался в запасе на матч со Швецией – впервые в карьере во время ЧМ или Евро

    Полузащитник сборной Германии Месут Озил остался в запасе на матч 2-го тура группового этапа ЧМ против Швеции.

    Это первая игра на крупном международном турнире (ЧМ или Евро), в котором он не попал в стартовый состав. До этого Озил выходил в 26 матчах подряд после дебюта за сборную.

    Матч Германия – Швеция начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Opta

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    23.06.2018 20:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 08:37

      Давно пора. Озил пешком за сборную играет, в Арсенале хоть иногда бегает, а тут уже совсем обленился. Он ещё на Евро-16 заслужил своё место на скамейке. Наконец-то Лёв решился.

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 24 июня 2018, 00:56

      когда-то всё впервые происходит,и к этому надо быть готовым.

      0
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 23 июня 2018, 22:57

      ПОБЕДААААААААА!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 июня 2018, 21:52

      Сане вас проклял)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 23 июня 2018, 21:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот как раз сейчас его и нужно доставать и выпускать с первых минут, ибо немцы выглядят, мягко говоря, как УГ.

      -4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 июня 2018, 21:48

      пока что по игре финала заслуживают Бельгия-Хорватия!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 23 июня 2018, 21:21

      скотився....

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 23 июня 2018, 21:11

      В первом матче много фидарировал!!!Пусть посидит,подумает...

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 июня 2018, 21:09

      бляха муха комментирует упырь Гусев..фамильярничает...друзья мои...да твои друзья это говно в туалете !

      0
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      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > САДЫЧОК 23 июня 2018, 21:12

      В туалете гей бара...

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > АрбузБушь 23 июня 2018, 21:14

      ВСЁ!

      0
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > САДЫЧОК 23 июня 2018, 23:53

      Интеллигентный, владеющий русским языком комментатор.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > АрбузБушь 24 июня 2018, 08:17

      за немцев топит вот что не так

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > SinyaaPyll 24 июня 2018, 10:36

      этот лицемер не разбирается в футболе ,на прошлом мундиале за свои некомпетентные комментарии он собрал более миллиона голосов за отставку с 1 канала-но он там остался из за кумовства...слушать его противно потому что он ФЛЮГЕР ! как надо кому то -так он и поёт---он лизун ! ПОНИМАЕШЬ ?!

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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > САДЫЧОК 24 июня 2018, 10:46

      На фоне остальных комментаторов, особенно первоканальных, он - эталон.

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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 20:36

      Давно уже пора на лавку, никчемный игрок и не знаю почему его еще до сих пор в Арсенале держать, ни пас отдать и тем более гол забить не может, а зато Сане без чемпионата остался, чемпион Англии, но в сборной инвалиды и неуклюжие, а некоторые и вовсе с командой вылетели в низшую лигу

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