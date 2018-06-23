Озил остался в запасе на матч со Швецией – впервые в карьере во время ЧМ или Евро

Полузащитник сборной Германии Месут Озил остался в запасе на матч 2-го тура группового этапа ЧМ против Швеции.

Это первая игра на крупном международном турнире (ЧМ или Евро), в котором он не попал в стартовый состав. До этого Озил выходил в 26 матчах подряд после дебюта за сборную.

Матч Германия – Швеция начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.