Озил остался в запасе на матч со Швецией – впервые в карьере во время ЧМ или Евро

Давно пора. Озил пешком за сборную играет, в Арсенале хоть иногда бегает, а тут уже совсем обленился. Он ещё на Евро-16 заслужил своё место на скамейке. Наконец-то Лёв решился.
Полузащитник сборной Германии Месут Озил остался в запасе на матч 2-го тура группового этапа ЧМ против Швеции.
Это первая игра на крупном международном турнире (ЧМ или Евро), в котором он не попал в стартовый состав. До этого Озил выходил в 26 матчах подряд после дебюта за сборную.
Матч Германия – Швеция начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.