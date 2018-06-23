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    Ракитич может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Sky Sports со ссылкой на Don Balon сообщает, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично заинтересован в трансфере.

    В минувшем сезоне Примеры Ракитич провел за «Барселону» 35 игр, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.

    Отаменди пнул мяч Ракитичу в голову, когда хорват лежал на газоне

    Источник: Skysports

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    23.06.2018 19:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июня 2018, 20:48

      Ракитича надо продавать. В матче с Аргентиной валялся на поле, симулировал, а ещё вчера клялся в любви и верности одноклубнику Месси. Позор, симулянт.

      0
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > Александр52 24 июня 2018, 12:17

      Он должен был слить свою сборную ради Месси ?) Вы вообще понимаете, что сказали ?

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 июня 2018, 20:05

      Прямо косяком барселонцы в МЮ потянулись. Альба,Ракитич....Кто следующий?))

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