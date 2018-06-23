Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Sky Sports со ссылкой на Don Balon сообщает, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично заинтересован в трансфере.

В минувшем сезоне Примеры Ракитич провел за «Барселону» 35 игр, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.

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