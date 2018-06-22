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    Отаменди пнул мяч Ракитичу в голову, когда хорват лежал на газоне

    Сборная Хорватии обыграла аргентинцев со счетом 3:0 в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018.

    В концовке встречи защитник аргентинцев Николас Отаменди послал мяч в голову Ивана Ракитича с нескольких сантиметров, пока хорват лежал на газоне.

    Главный арбитр Равшан Ирматов показал игроку «Манчестер Сити» желтую карточку. Суммарно в матче в Нижнем Новгороде было предъявлено семь предупреждений.

    Источник: Twitter

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    22.06.2018 00:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 22 июня 2018, 12:13

      Отаменди - отморозок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 22 июня 2018, 11:47

      а почему не красная за это?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 июня 2018, 10:10

      Конечно же в голову мячом в упор попасть гораздо легче, чем в ворота...-это от безнадёжности! Просто свинский поступок - однозначно заслуживает красной карточки!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 09:53

      очень подло и не по спортивному, заслуживает более жесткого наказания.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2018, 09:41

      гавнюк

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 июня 2018, 09:36

      еще и ногой по ребрам .
      прямая красная нельзя жалеть и прощать такое.

      4
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 22 июня 2018, 09:21

      Ваня им потом отомстил)

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:47

      Вообще тянуло на красную.

      5
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 июня 2018, 08:30

      Когда арбитр не наказывает вовремя, соперники наказывают фолами в ответ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 июня 2018, 08:21

      А как по голеностопам бить тоже нормально и мяч пинать в лицо. Чмошники только так и поступают.

      0
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