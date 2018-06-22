Отаменди пнул мяч Ракитичу в голову, когда хорват лежал на газоне

Сборная Хорватии обыграла аргентинцев со счетом 3:0 в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018.

В концовке встречи защитник аргентинцев Николас Отаменди послал мяч в голову Ивана Ракитича с нескольких сантиметров, пока хорват лежал на газоне.

Главный арбитр Равшан Ирматов показал игроку «Манчестер Сити» желтую карточку. Суммарно в матче в Нижнем Новгороде было предъявлено семь предупреждений.