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    Сборная Дании сыграла в футбол на пляже с жителями Анапы

    Сборная Дании побывала на пляже Анапы, где базируется во время чемпионата мира-2018, и сыграла в футбол с жителями города.

    Видео необычного матча выложил на своей странице в инстаграме голкипер команды Каспер Шмейхель.

    После двух туров датчане имеют в своем активе четыре очка. Во вторник, 26 июня, в Москве на стадионе «Лужники» они проведут заключительный поединок в группе С против Франции.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.06.2018 17:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июня 2018, 19:37

      Где они в футбол играют на видео? Где играющие с Данией жители города?
      Сколько можно врать???

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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июня 2018, 19:13

      И стала Чемпионом Анапы:). Хотя, конечно, молодцы.

      0
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      Рейтинг: +34

      MURODJON 23 июня 2018, 17:37

      где футбол ?

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