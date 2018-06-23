Сборная Дании сыграла в футбол на пляже с жителями Анапы

Сборная Дании побывала на пляже Анапы, где базируется во время чемпионата мира-2018, и сыграла в футбол с жителями города.

Видео необычного матча выложил на своей странице в инстаграме голкипер команды Каспер Шмейхель.

После двух туров датчане имеют в своем активе четыре очка. Во вторник, 26 июня, в Москве на стадионе «Лужники» они проведут заключительный поединок в группе С против Франции.