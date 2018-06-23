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    Азар, Лукаку и Мертенс – в атаке сборной Бельгии на матч с Тунисом

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 БельгияТунис.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Боята, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Лукаку, Азар, Мертенс.

    Тунис: Бен Мустафа, С. Бен Юссеф, Мерья, Бронн, Маалул, Бадри, Сасси, Скири, Хауи, Ф. Бен Юссеф, Хазри.

    Поединок пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФИФА

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    23.06.2018 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 14:17

      Тут без шансов победа Бельгии 2-0, а может и разгром

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