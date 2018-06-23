Азар, Лукаку и Мертенс – в атаке сборной Бельгии на матч с Тунисом

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 Бельгия – Тунис.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Боята, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Лукаку, Азар, Мертенс.

Тунис: Бен Мустафа, С. Бен Юссеф, Мерья, Бронн, Маалул, Бадри, Сасси, Скири, Хауи, Ф. Бен Юссеф, Хазри.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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