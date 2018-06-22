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«Локомотив» отпустит Кверквелию в «Лестер» за 10 миллионов

22 июня 2018, 22:05
21

«Локомотив» не имеет официального предложения от «Лестер Сити» относительно продажи защитника Соломона Кверквелии.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста из Грузии заинтересованы несколько европейских клубов, в том числе «Лестер».

Ранее 26-летний футболист железнодорожников заявлял, что его агент ведет переговоры с «лисами». По данным источника, в контракте футболиста со столичным клубом прописана сумма отступных, которая составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кверквелия провел 29 матчей в РФПЛ, забив в них два гола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Лестер Локомотив Кверквелия Соломон
Комментарии (21)
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Гуус
1529695025
На кой ОНО нужно Лестеру... ХОТЯ ДЛЯ СКАМЕЙКИ САМОЕ ТО!
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Army_Fan
1529695703
Лестер сами опровержение дали, что Квирквелия им не интересен и они им не интересуются
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Мары
1529696266
Вот когда будет предложение, тогда и будет разговор. А пока ребятам с Англии пока.
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Александ1982
1529696717
не ужели игроки из наших клубов столько стоят??? тогда почему они не фига не выигрывают?
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zigbert
1529697215
Пока это только гипотеза.
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tilvan
1529697886
Скоро новый сезон, ЛЧ, а подписаний нет. Надо наигрывать состав, чтобы не обосраться в ЛЧ
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Karabaz
1529714998
Топовый игрок!!!!
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Рубик Докоян
1529741429
Больше всего переходов из одних СМИ в другие кочуют разного рода фейк-ньюс...
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