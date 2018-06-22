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    «Локомотив» отпустит Кверквелию в «Лестер» за 10 миллионов

    «Локомотив» не имеет официального предложения от «Лестер Сити» относительно продажи защитника Соломона Кверквелии.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста из Грузии заинтересованы несколько европейских клубов, в том числе «Лестер».

    Ранее 26-летний футболист железнодорожников заявлял, что его агент ведет переговоры с «лисами». По данным источника, в контракте футболиста со столичным клубом прописана сумма отступных, которая составляет 10 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Кверквелия провел 29 матчей в РФПЛ, забив в них два гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2018 22:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 11:10

      Больше всего переходов из одних СМИ в другие кочуют разного рода фейк-ньюс...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Karabaz 23 июня 2018, 03:49

      Топовый игрок!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 22 июня 2018, 23:04

      Скоро новый сезон, ЛЧ, а подписаний нет. Надо наигрывать состав, чтобы не обосраться в ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:53

      Пока это только гипотеза.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 июня 2018, 22:45

      не ужели игроки из наших клубов столько стоят??? тогда почему они не фига не выигрывают?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Александ1982 23 июня 2018, 00:25

      потому что те игроки которые выигрывают стоят 50-60млн +
      стоимость составов победителей и финалистов ЕК за последние годы посмотри)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июня 2018, 22:37

      Вот когда будет предложение, тогда и будет разговор.
      А пока ребятам с Англии пока.

      4
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 22 июня 2018, 22:28

      Лестер сами опровержение дали, что Квирквелия им не интересен и они им не интересуются

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 22 июня 2018, 22:17

      На кой ОНО нужно Лестеру...
      ХОТЯ ДЛЯ СКАМЕЙКИ САМОЕ ТО!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola > Гуус 22 июня 2018, 22:37

      Грузинские игроки были сильны только в СССР. А на скамейку своих хватает. И платить меньше надо.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Гуус 22 июня 2018, 22:53

      Ну вообще-то это лучший защитник прошедшего Чемпионата России - если чё))

      2
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      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > AtticusFinch 22 июня 2018, 22:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПФФ

      -5
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Гуус 22 июня 2018, 22:59

      Ну вообще-то это факт...если что...Ты видно не в курсе , как Локомотив стал Чемпионов и за счёт чего - хотя мне кажется ты его вообще не смотрел!

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Гуус 22 июня 2018, 23:02

      молчал бы лучше, твой высер выглядит смешно. Где сейчас Кверквелия и где Рубин...

      -1
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Diesel133 22 июня 2018, 23:26

      ШЛ**А он. Если бы не Рубин играл бы он где нибудь в грузии!

      -3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Гуус 22 июня 2018, 23:30

      почему шлюха? потому что ушел из клуба, где его даже на тренировки не пускали?

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      Рейтинг: +380

      Гуус > Diesel133 22 июня 2018, 23:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      косячить не надо было и с тренера не слушать, тренер всегда прав должен быть!
      Рубину его за это надо было загнабить до конца контракт в дубле,я бы так сделал на месте рук-во команды, и не за что бы не продал бы в клуб рфпл..

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Гуус 22 июня 2018, 23:52

      и платил бы неслабую зарплату просто так... что ты несешь? и кого он не слушал? Грасия своих людей привел, Саба ему был не нужен

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      Рейтинг: +380

      Гуус > Diesel133 23 июня 2018, 00:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Грасия ему шансы давал он обосрался, вот и сел на лавку потом начал вонять, тем самым еще больше потерял доверие тренера

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Гуус 23 июня 2018, 00:18

      несешь чушь и сам это прекрасно понимаешь. какие шансы? в 1/16 КР с Читой? 1-0 Рубин выиграл. И все!! Больше он на поле при Грасии ни провел ни минуты!! Заканчивай эту клоунаду.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Гуус 23 июня 2018, 12:25

      хаааарош))) из аргументов остались только минусы))

      -1
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