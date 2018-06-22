«Локомотив» отпустит Кверквелию в «Лестер» за 10 миллионов

«Локомотив» не имеет официального предложения от «Лестер Сити» относительно продажи защитника Соломона Кверквелии.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста из Грузии заинтересованы несколько европейских клубов, в том числе «Лестер».

Ранее 26-летний футболист железнодорожников заявлял, что его агент ведет переговоры с «лисами». По данным источника, в контракте футболиста со столичным клубом прописана сумма отступных, которая составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кверквелия провел 29 матчей в РФПЛ, забив в них два гола.