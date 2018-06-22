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    Перед матчем Бразилия – Коста-Рика монетку бросит 15-летний пакистанец. Он, его отец и дед шили мячи для ЧМ

    В 15:00 по московскому времени состоится матч 2-го тура группы Е чемпионата мира БразилияКоста-Рика.

    В процессе выбора ворот или мяча между капитанами команд поучаствует 15-летний Ахмед Раза. Пакистанец, его отец и дед занимались изготовлением мячей для первенств мира. Об этом сообщила пакистанская журналистка Сабена Сиддики.

    За событиями встречи на стадионе «Санкт-Петербург» можно будет следить здесь.

    Источник: Twitter

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    22.06.2018 12:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -4

      dugniks63 22 июня 2018, 14:06

      Если делаете cтавки -> stavki.webtalk.ru

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 14:06

      А вдруг они там чего в мячи зашили...Пакистан вроде как...Месси один такой видимо распорол,к нигерийцам отойдет может...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 июня 2018, 13:33

      Встаёт картинка перед глазами, как где-то в глухой пакистанской деревне, в подвале сидят дед, отец и сын и при лучинах шьют мячи для ЧМ и у них все ладони исколоты толстыми ржавыми иголками... затем приезжает на крутом мерсе толстый немец в костюме Адидас и забирает всю продукцию за три цента...аж слеза навернулась...

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 12:58

      А вы что думали, что Адидас изготавливает свою продукцию прямо в Германии?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 12:57

      Коста забьет, а Рика выиграет!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 июня 2018, 12:55

      В смысле только в пакистане можно мячи такие шить? Больше негде...

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 июня 2018, 12:43

      не понял детский труд?

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 22 июня 2018, 12:35

      Шаббир Ахмед или Ahmed Raza?

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      Рейтинг: +23

      four_margaritas > kvm 22 июня 2018, 12:45

      Ахмед Раза. Исправили. Спасибо.

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