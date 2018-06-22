Перед матчем Бразилия – Коста-Рика монетку бросит 15-летний пакистанец. Он, его отец и дед шили мячи для ЧМ

Если делаете cтавки -> stavki.webtalk.ru
В 15:00 по московскому времени состоится матч 2-го тура группы Е чемпионата мира Бразилия – Коста-Рика.
В процессе выбора ворот или мяча между капитанами команд поучаствует 15-летний Ахмед Раза. Пакистанец, его отец и дед занимались изготовлением мячей для первенств мира. Об этом сообщила пакистанская журналистка Сабена Сиддики.
За событиями встречи на стадионе «Санкт-Петербург» можно будет следить здесь.
twit text
— Sabena Siddiqi (@sabena_siddiqi) 21 июня 2018 г.