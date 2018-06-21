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    Юссуф Поульсен – первый за 80 лет участник ЧМ, в двух матчах подряд сфоливший в своей штрафной

    Защитник сборной Дании Юссуф Поульсен в матче второго тура группы С чемпионата мира-2018 против австралийцев (1:1) нарушил правила в своей штрафной, заработав пенальти для соперника. С датчанином это случилось во втором матче подряд.

    В игре первого тура против сборной Перу (1:0) Поульсен также сфолил в штрафной, однако южноамериканцы пенальти не реализовали.

    Датчанин стал первым с 1938 года участником чемпионата мира, в двух играх подряд заработавший для соперника 11-метровый.

    Источник: Twitter

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    21.06.2018 17:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 июня 2018, 19:33

      Вали обратно в свою Танзанию и уступи место нормальному датчанину.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 июня 2018, 17:43

      Засланный казачок.

      -1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > АрбузБушь 30 июня 2018, 11:25

      Отдыхай, параноик).

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      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > АрбузБушь 30 июня 2018, 22:14

      Угарный ты персонаж однако).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 июня 2018, 17:43

      Что за вредительство? Убрать из команды!

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