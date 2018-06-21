Юссуф Поульсен – первый за 80 лет участник ЧМ, в двух матчах подряд сфоливший в своей штрафной

Защитник сборной Дании Юссуф Поульсен в матче второго тура группы С чемпионата мира-2018 против австралийцев (1:1) нарушил правила в своей штрафной, заработав пенальти для соперника. С датчанином это случилось во втором матче подряд.

В игре первого тура против сборной Перу (1:0) Поульсен также сфолил в штрафной, однако южноамериканцы пенальти не реализовали.

Датчанин стал первым с 1938 года участником чемпионата мира, в двух играх подряд заработавший для соперника 11-метровый.