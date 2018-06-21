ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в защитнике «Порту» Рейесе

Центральный защитник «Порту» Диего Рейес может продолжить карьеру в РФПЛ.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит».

«Сильные российские клубы интересуются Рейесом, но никто попа не выходил на меня напрямую с конкретными предложением и условиями. Мы еще не приняли решение о будущем Диего», – сказал агент игрока Матиас Бунге.

В прошлом сезоне мексиканец провел за португальский клуб 24 матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Его контракт с «драконами» истекает 30 июня.