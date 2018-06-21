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    ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в защитнике «Порту» Рейесе

    Центральный защитник «Порту» Диего Рейес может продолжить карьеру в РФПЛ.

    В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит».

    «Сильные российские клубы интересуются Рейесом, но никто попа не выходил на меня напрямую с конкретными предложением и условиями. Мы еще не приняли решение о будущем Диего», – сказал агент игрока Матиас Бунге.

    В прошлом сезоне мексиканец провел за португальский клуб 24 матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Его контракт с «драконами» истекает 30 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2018 14:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 21:23

      Скорей всего к нам он не пойдет.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 21 июня 2018, 18:31

      Надеюсь что он человек с головй и перейдет в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июня 2018, 17:41

      Напомнило случай, когда товарищ в какой-то контрольной написал "способность к мастурбированию", вместо масштабированию. Лектор еще немного обиделся, со словами "Вы думаете я ваши листы не читаю?".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июня 2018, 17:38

      Ахахахахаха...ПОПА.....LOL...ты серьезно???? Вот так отжег. Отличное окончание рабочего дня.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2018, 16:47

      Порту за него миллионов 20 зарядить может, а то и больше. За такую сумму останется только Зенит.

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      Рейтинг: +407

      orlovcar > Обер-КанцлерЪ 21 июня 2018, 21:15

      ничего что через 9 дней он будет свободным агентом?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > orlovcar 21 июня 2018, 21:54

      Не внимательно прочёл, спасибо!
      Тогда странно, что в Порту с ним контракт не продлили. Может он не так хорош??

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 июня 2018, 14:33

      Сильный центральный защитник может усилить любой клуб РФПЛ , только вот захочет ли он к нам ехать. Мексиканцы вообще то придирчивые к тому где им играть , потому что большие деньги они могут получать и дома. В Мексике зарплаты примерно такие же что и в АПЛ, поэтому мексиканцев очень редко встретишь в не чемпионатах большой пятёрке или в таких клубах как Порту ,Бенфика ,ПСВ ..., которые точно дают рост в профессиональном плане .

      4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > ухоженный крокодил 21 июня 2018, 20:16

      крокодил ну ты и болван ! в Мексике достаточно богатых людей !

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      Рейтинг: -279

      Killer_18 21 июня 2018, 14:29

      Халява

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      Рейтинг: +527

      трениришко 21 июня 2018, 14:26

      сам ты попа - автор

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > трениришко 21 июня 2018, 14:35

      Аффтор жжет)))

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