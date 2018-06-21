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  • ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в защитнике «Порту» Рейесе

ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в защитнике «Порту» Рейесе

21 июня 2018, 14:23
14

Центральный защитник «Порту» Диего Рейес может продолжить карьеру в РФПЛ.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит».

«Сильные российские клубы интересуются Рейесом, но никто попа не выходил на меня напрямую с конкретными предложением и условиями. Мы еще не приняли решение о будущем Диего», – сказал агент игрока Матиас Бунге.

В прошлом сезоне мексиканец провел за португальский клуб 24 матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Его контракт с «драконами» истекает 30 июня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Порту Динамо Локомотив ЦСКА Зенит Рейес Диего
Комментарии (14)
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трениришко
1529580407
сам ты попа - автор
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Killer_18
1529580542
Халява
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hevbn 28
1529580823
Сильный центральный защитник может усилить любой клуб РФПЛ , только вот захочет ли он к нам ехать. Мексиканцы вообще то придирчивые к тому где им играть , потому что большие деньги они могут получать и дома. В Мексике зарплаты примерно такие же что и в АПЛ, поэтому мексиканцев очень редко встретишь в не чемпионатах большой пятёрке или в таких клубах как Порту ,Бенфика ,ПСВ ..., которые точно дают рост в профессиональном плане .
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Обер-КанцлерЪ
1529588873
Порту за него миллионов 20 зарядить может, а то и больше. За такую сумму останется только Зенит.
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Kulimen
1529591897
Ахахахахаха...ПОПА.....LOL...ты серьезно???? Вот так отжег. Отличное окончание рабочего дня.
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Kulimen
1529592061
Напомнило случай, когда товарищ в какой-то контрольной написал "способность к мастурбированию", вместо масштабированию. Лектор еще немного обиделся, со словами "Вы думаете я ваши листы не читаю?".
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InterMilLano1908
1529595081
Надеюсь что он человек с головй и перейдет в ЦСКА.
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zigbert
1529605430
Скорей всего к нам он не пойдет.
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