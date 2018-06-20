Кантона раскритиковал прическу Неймара. Бразилец подстригся

КантонЫ
Товарищи редакторы, не позорьтесь, пожалуйста, не надо французские фамилии склонять
Нападающий сборной Бразилии Неймар изменил прическу после матча первого тура группового раунда чемпионата мира со Швейцарией (1:1).
Накануне ЧМ-2018 футболист предстал в новом образе, который был высмеян экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед» Эриком Кантона. Француз спародировал прическу форварда, надев на голову спагетти.
На сегодняшней тренировке Неймар уже был подстрижен.
Так нападающий выглядел во время игры со Швейцарией
А так он выглядит сейчас