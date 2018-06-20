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    Кантона раскритиковал прическу Неймара. Бразилец подстригся

    Нападающий сборной Бразилии Неймар изменил прическу после матча первого тура группового раунда чемпионата мира со Швейцарией (1:1).

    Накануне ЧМ-2018 футболист предстал в новом образе, который был высмеян экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед» Эриком Кантона. Француз спародировал прическу форварда, надев на голову спагетти.

    На сегодняшней тренировке Неймар уже был подстрижен.

    Так нападающий выглядел во время игры со Швейцарией

    А так он выглядит сейчас

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 12:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 20 июня 2018, 18:54

      КантонЫ
      Товарищи редакторы, не позорьтесь, пожалуйста, не надо французские фамилии склонять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 18:54

      правильно, не очень удачный вид прически выбрал)

      2
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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 20 июня 2018, 23:05

      Мачалку нацепил :))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 21 июня 2018, 08:44

      точно))

      1
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      Рейтинг: +29

      Стопкран 20 июня 2018, 16:21

      Неймар внушаемый.Сегодня его критикуют за прическу -он её меняет.Завтра будут критиковать за стиль игры - он будет его менять. Ну нет у парня своего мнения.Так и будет всю жизнь за чужими мнениями гоняться, стараясь угодить всем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:52

      Вот это другой разговор.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июня 2018, 15:38

      Думаю, Кантона может ещё раз приколоться - макароны стали мельче.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 20 июня 2018, 14:00

      теперь надо начать играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 20 июня 2018, 13:45

      Просто снял наращенные)))

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 июня 2018, 13:42

      Ща Кантона ролтон на голову закинет

      2
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 20 июня 2018, 12:54

      все равно брикет дошика на голове)

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июня 2018, 12:33

      С лобка убрал тоже...

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > KOLBIS 20 июня 2018, 12:35

      Оставил французский треугольник))

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > KLIM777 20 июня 2018, 13:23

      может он кружочки любит,как шахта Мир например)

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