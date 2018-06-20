Кантона раскритиковал прическу Неймара. Бразилец подстригся

Нападающий сборной Бразилии Неймар​ изменил прическу после матча первого тура группового раунда чемпионата мира со Швейцарией (1:1).

Накануне ЧМ-2018 футболист предстал в новом образе, который был высмеян экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед» Эриком Кантона. Француз спародировал прическу форварда, надев на голову спагетти.

На сегодняшней тренировке Неймар уже был подстрижен.

Так нападающий выглядел во время игры со Швейцарией

А так он выглядит сейчас